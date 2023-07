Conclusa con successo la 20° edizione di Cosmoprof North America

Si è chiusa con successo la 20° edizione di Cosmoprof North America – Las Vegas, l’evento B2B più riconosciuto nel continente americano per l’industria cosmetica. Dall’11 al 13 luglio presso il Las Vegas Convention Centre è stata registrata un’affluenza in crescita del 20% rispetto alla scorsa edizione. Retailer, distributori, investitori, media e oltre 1.100 brand espositori hanno potuto condividere i nuovi lanci di prodotti e le ultime tendenze; la manifestazione è stata l’occasione per rafforzare le relazioni di business e le opportunità di collaborazione.

“I risultati raggiunti confermano che dopo 20 anni Cosmoprof North America è ancora l’osservatorio di riferimento per il lancio di novità e per evidenziare l’innovazione del settore, e attira visitatori ed espositori da 108 paesi”, sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof.

Alla manifestazione hanno partecipato rivenditori, acquirenti, distributori e marchi statunitensi e internazionali di prestigio, come Walmart, Nordstrom, Costco, Neiman Marcus, Macy’s, Target, The Detox Market, Belk, Thirteen Lune, Sally Beauty, Unilever, Estée Companies , E.L.F. Beauty, Too Faced, Revlon, L’Oréal.

La fiera ha acceso i riflettori sulle novità per i comparti hair, skincare, make-up e nail; molto visitati anche gli stand dei Country Pavilions, con brand internazionali alla ricerca di opportunità e partner per entrare nel mercato statunitense.