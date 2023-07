Borsa di studio da 6.000 euro per studenti innovatori

idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha aperto le candidature per assegnare una borsa di studio in Italia destinata a studenti universitari particolarmente meritevoli per un valore totale di 6.000 euro. Altre borse di studio, una per ogni paese, sono previste in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

La “Borsa di studio per innovatori e innovatrici” è destinata a studenti che si distinguano per il proprio talento e che dedichino la propria particolare abilità a una causa specifica. Si cercano, quindi, menti creative impegnate socialmente, talentuose e appassionate, che vogliano fare la differenza nel mondo, cambiandolo in meglio e facendolo progredire.

Ben venga, ad esempio, chi faccia volontariato e si impegna nell’aiuto dei più bisognosi, chi ha già fondato una start-up o programmato la sua prima app in giovane età, chi ha incredibili doti nel calcolo mentale o chi sta lavorando concretamente per rendere il mondo più sostenibile.

Possono candidarsi gli studenti di tutte le discipline iscritti a un’università italiana riconosciuta. Il criterio principale per l’accettazione da parte di idealo è una particolare abilità utilizzata per uno scopo specifico e non la propria media dei voti, che in questo caso non rappresenta un fattore decisivo ai fini dell’assegnazione della borsa di studio. Il vincitore riceverà 500 euro al mese per 1 anno.

Per proporsi è necessario inviare la propria candidatura contenente le informazioni di base sul candidato, un testo di presentazione di massimo 1.000 caratteri ed un curriculum vitae aggiornato. In più, sarà necessario girare un breve video di massimo un minuto per TikTok o Instagram, in cui presentarsi e descrivere o mostrare il proprio talento. Il video dovrà poi essere caricato su Instagram o TikTok, taggando @idealo_it (Instagram) oppure @idealo.it (TikTok) ed utilizzando l’hashtag #borsadistudioidealo. Il link/URL al video dovrà essere incluso nella lettera di presentazione.

È possibile inviare la propria candidatura via e-mail a borsadistudio@idealo.it fino al 31 agosto 2023. Una giuria interna selezionerà il vincitore o la vincitrice tra tutti i candidati entro il 15 settembre 2023.

L’ultimo vincitore della borsa di studio di idealo in Italia è stato Cesare Gianfilippo Astianatte de Cal, esperto di programmazione che, con la sua app premiata dai maggiori hackathon, aiuta i bambini a imparare la matematica. A metà settembre sarà possibile conoscere la nuova persona vincitrice insieme alle motivazioni per l’assegnazione del premio.

“Viviamo in un mondo in costante cambiamento, dove è fondamentale innovare e pensare fuori dagli schemi. In idealo crediamo ed investiamo molto nei giovani e nell’innovazione, e a tal fine vogliamo supportare ed incentivare talenti che possano fare la differenza, oggi e nel futuro. – ha commentato Dumitru Baltatescu, Country Manager di idealo in Italia – Anche quest’anno, mettiamo a disposizione una borsa di studio per contribuire attivamente al loro successo e alla realizzazione di progetti innovativi in ambito tecnologico, sociale ed ambientale. Il futuro migliore è quello che possiamo costruire insieme. Per questo motivo, ci auguriamo che il nostro contributo possa essere di aiuto per la persona vincitrice, che grazie al suo talento darà anche un apporto prezioso al futuro di molti altri.”