Borse, marsupi e zaini green ispirati alle opere più famose

L’arte diventa davvero pop con le collezioni di shopping bag firmate Loqi. Brand tedesco distribuito da Schoenhuber che opera con grande attenzione alla sostenibilità, Loqi collabora con gli artisti di tutto il mondo per realizzare proposte adatte a gusti e stili diversi, aggiungendo un tocco di creatività al quotidiano.

I prodotti Loqi sono realizzati in materiali sostenibili: dai tessuti in poliestere riciclato GreenCircle, al Tyvek, materiale dalla consistenza simile alla carta ma resistente agli strappi e all’acqua, e completamente privo di plastificanti e di sostanze chimiche dannose, sino al TPU, poliuretano termico riciclabile e sicuro sia per l’uomo che per l’ambiente.

Nasce così un’ampia varietà di shopper robuste e durature, weekender ideali per un fine settimana fuori porta, zainetti leggeri perfetti per lo sport e il tempo libero, pratici marsupi e custodie per laptop sicure e resistenti, tutti declinati in collezioni dedicate al mondo dell’arte dove trovano posto opere appartenenti a epoche diverse, dai grandi classici agli stili figurativi contemporanei.

Tra questi, gli artisti della Levine/Leavitt, agenzia tra le più importanti al mondo che rappresenta un eccezionale elenco di fotografi, illustratori, designer e registi, le cui opere vengono riproposte sulle bag Loqi: dalle illustrazioni floreali dell’artista tailandese Pomme Chan, alle grafiche underground di Brosmind, alle fantasie optical in bianco e nero di Gemma O’Brian. Sfoggiare una shopper o un marsupio Loqi diventa così un modo divertente non solo per esprimere il proprio stile, ma anche per condividere in modo informale frammenti di cultura contemporanea.

Nelle proposte Loqi trovano ampio spazio quindi le produzioni più attuali, come quelle dell’agenzia creativa Snask, o dei creativi riuniti nella collezione Modern Artist come Mark Conlan o Aurélia Durand, e le icone della pittura di ogni tempo, da Frida Kalho a Van Gogh a Botticelli le cui opere illustrano la Museum Collection.

Loqi propone anche limited edition in occasione di anniversari particolari, come i 50 anni dello Smiley, segno grafico che ha fatto la storia dell’arte del ’900 e che oggi lo street artist André Saraiva rilegge proprio per i prodotti del brand tedesco.

Con la Fashion Collection, infine, Loqi crea una linea completa di bag dalle superfici monocromo metalliche di grande tendenza che diventano esse stesse pezzi d’arte da portare con sé ogni giorno.