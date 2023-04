Bergamo: quasi tutto pronto per l’imminente WaterWee7

E’ quasi tutto pronto per l’imminente WaterWeek, manifestazione nazionale organizzata e ideata da Uniacque (gestore della rete idrica integrata di Bergamo e Provincia) che si svolgerà a Bergamo dal 13 al 16 aprile.

Con un calendario di appuntamenti dedicati a cittadini, tecnici ed esperti il gestore della rete idrica integrata della Provincia di Bergamo, cerca di fare chiarezza su alcuni temi legati all’acqua, con particolare riferimento al cambiamento climatico e all’emergenza idrica attuale. Un filo conduttore che sarà sempre al centro dei quattro giorni previsti di manifestazione: www.uniacque.bg.it/waterweek/edizione-2023/

Alcuni appuntamenti:

13 aprile 2023

L’apertura della WaterWeek è prevista il pomeriggio del 13 aprile al Teatro Donizetti. Inaugurazione alla presenza di autorità, cui seguirà la Lectio Magistralis con il diplomatico Grammenos Mastrojeni, scrittore, docente di Ambiente e Geostrategia in vari atenei, da oltre trent’anni impegnato sul tema dei cambiamenti climatici del pianeta, e dal 2019 Segretario Generale Aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inaugurazione-water-week-13-aprile-uniacque-581449068817)

In serata, alle ore 21:00 e sempre al Teatro Donizetti, lo spettacolo teatrale “SERATA LIQUIDA – Nella speranza che scorra via bene” in collaborazione con Enrico Bertolino (aperto al pubblico previa prenotazione).

14 aprile 2023

Il centro della WaterWeek sarà il Convegno Nazionale WaterSeminar4 del 14 aprile, che si svolgerà al Teatro Donizetti. Tra i tanti temi affrontati nei sei convegni, il cambiamento climatico da cui deriva la siccità e il dissesto idrogeologico, acqua, innovazione tecnologica, cibo e agricoltura, una delle sfide più difficili del futuro. E altre tematiche importanti come il ruolo dell’acqua nella lotta alle pandemie o nella risorsa idrica nei conflitti.

Seguirà alle ore 15:30 WaterTalk, tavola rotonda di approfondimento dei temi previsti moderata dalla giornalista Alma Grandin, Caposervizio TG1, sui temi proposti, aperta al pubblico e alle scuole.

Tra gli interventi confermati, la presenza del filosofo Telmo Pievani.

14, 15 e 16 aprile 2023

A partire dal pomeriggio di venerdì 14 aprile e poi ancora sabato 15 e domenica 16 aprile, spazio alle visite guidate all’Acquedotto Magistrale e alla Fontana del Lantro in Città Alta. Un doppio itinerario di circa due ore, accompagnati in alcuni punti del percorso dalle note delle performance musicali coordinate dal musicista Massimiliano Milesi, pensato per i più curiosi e per chi vuole scoprire i segreti del Servizio idrico integrato di Uniacque, che si concluderà al suggestivo Serbatoio Sant’Agostino, cuore pulsante dell’intero sistema. In collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti, Associazione Culturale Guide Turistiche Città di Bergamo e Bergamo Jazz Festival).

Per info, programma, iscrizioni ai diversi appuntamenti: https://www.uniacque.bg.it/waterweek/edizione-2023/