In arrivo la ventesima edizione dell’Asian Film Festival

Il Cineforum “Robert Bresson”, diretto da Antonio Termenini, è lieto di annunciare l’arrivo della ventesima edizione dell’Asian Film Festival, punto di riferimento e finestra sul miglior cinema d’autore dell’Estremo Oriente. L’edizione 2023 si terrà nel rinnovato Cinema Farnese Arthouse a Roma, da giovedì 30 marzo a mercoledì 5 aprile in Piazza Campo De’ Fiori.

In occasione del ventennale è prevista, inoltre, una giornata di proiezioni speciali presso il Cinema Barberini.

La programmazione conta ben trenta lungometraggi, di cui sette nella sezione Newcomers (registi esordienti), cinque Fuori Concorso e diciotto in Concorso, vantando inoltre cinque anteprime mondiali e numerose anteprime europee. Il fil rouge di questa edizione è nell’indagine attenta dei rapporti umani: le opere selezionate raccontano infatti storie di fragili equilibri familiari, drammi adolescenziali ed esplorazione della propria sessualità.

In seguito al grande successo della scorsa edizione si è deciso di organizzare quattro giornate dedicate esclusivamente alla cinematografia di Nazioni specifiche; grazie alla collaborazione con le Ambasciate, il festival conterà un Thailand Day, un Korean Day, un Japan Day e un Vietnam Day.

Da sempre attento ai nuovi flussi e alle tendenze artistiche che influenzano la settima arte nell’Estremo Oriente, l’Asian Film Festival intende confermarsi come punto di riferimento per quegli spettatori che cercano di esplorare le nuove frontiere della cinematografia d’autore orientale, organizzando in parallelo numerose retrospettive dedicate ai più grandi Maestri dell’Est asiatico.