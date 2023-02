“Il cuore di un uomo” aI Teatro Martinitt

Il Teatro Martinitt di via Pitteri, lunedì 20 febbraio alle 21.00, ospiterà il reading musicale “Il cuore di un uomo” tratto dall’omonimo libro del giornalista e scrittore Luca Serafini, amico di vecchia data del Comitato Verga e organizzatore dell’evento. È un’idea dell’autore, infatti, lo spettacolo charity a favore del Comitato Maria Letizia Verga, che da più di quarant’anni si impegna nella cura, nella ricerca e nell’assistenza dei bambini e ragazzi affetti da leucemia e linfomi e della Fundacíon Favaloro, ospedale universitario fondato dal padre del bypass coronarico René Gerónimo Favaloro alla vita del quale è ispirata l’intera opera.

Il reading, tra musica e teatro, basato su alcuni estratti del testo pubblicato da Rizzoli nel 2022, mette in scena la straordinaria storia di René Gerónimo Favaloro, genio rivoluzionario della medicina, considerato il padre del bypass aorto-coronarico. Il medico argentino con origini italiane, dopo una lunga formazione professionale negli Stati Uniti, decide di tornare nel suo Paese d’origine, per realizzare il sogno di una vita: una clinica universitaria a disposizione del popolo argentino. Un sogno che si realizza attraverso gli anni ’70, uno dei momenti storici più complicati per il suo Paese.

Sul palco, Vanessa Gravina e Roberto Valerio, affiancati dalle coreografie di Gianluca Schiavoni interpretate dai ballerini del Teatro alla Scala di Milano Caterina Bianchi e Gioacchino Starace. A restituire colori e ritmi ci pensa invece la musica diretta da Enzo Consogno e interpretata dalla voce del tenore Emanuele Semino, che, sulle note di fisarmonica, clarinetto e contrabbasso del Coro Laeta Consonantia di Tortona, trasporteranno il pubblico in questa storia straordinaria.

Madrina dell’evento, Martina Colombari che, insieme a Diego Abatantuono ha deciso di supportare in prima persona questa serata.

L’intero ricavato dell’evento andrà a favore dei progetti del Comitato Maria Letizia Verga che, ogni giorno, contribuisce alla guarigione di bambini e adolescenti affetti da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica, metaboliche e genetiche, oltre che della Fundacíon Favaloro, che dal 1975 fornisce assistenza medica, genera conoscenze scientifiche e forma i professionisti della salute in Argentina.

Prima e dopo lo spettacolo, sarà anche possibile godere di un cocktail e buffet di benvenuto. L’ingresso aperto al pubblico è previsto dalle 20.00.