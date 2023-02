A Brescia torna Cosmodonna

Torna Cosmodonna, la fiera nazionale dedicata all’universo femminile – con la sua seconda edizione – a Brescia dal 31 marzo al 3 aprile 2023.

Cosmodonna, salone nato con l’ambizione di diventare l’evento di riferimento per il pubblico femminile, ha riscontrato, nel 2022, un grandissimo successo di pubblico, a testimonianza di come sia la risposta giusta ad un mondo, quello dedicato alla donna, in continua evoluzione in termini di consapevolezza e assertività.

Con una previsione di 35.000 visitatrici Cosmodonna è, senza dubbio, “the place to be”. Non solo stand, ma un contenitore di progetti e approfondimenti dove tutto parla della donna e delle sue infinite sfere di appartenenza: salute, beauty, fashion, impresa donna e molto altro. Un’occasione di scambio culturale e una vetrina di tendenze.

Ampliato lo spazio espositivo che sarà in grado di ospitare oltre 400 aziende specializzate e suddivise nelle 6 aree tematiche:

Beauty & Wellness – Innovazione nel campo cosmetico con prodotti e trattamenti per viso e corpo, make-up, medicina estetica, integrazione, profumi, tendenze e nuove tecnologie per trattamenti d’avanguardia

Fashion – dalle ultime tendenze della moda cittadina alla moda sportiva. Dall’intimo al vintage passando dalla biancheria e dalle calze fino ad approdare alla moda mare

Home & Garden – L’arte della casa, dai complementi d’arredo alle profumazioni per ambienti, dal tessile all’illuminazione di design, dalle decorazioni ai complementi degli spazi del vivere e dell’abitare, dall’arredo outdoor all’interior garden, dalle saune agli idromassaggi fino agli allestimenti floreali

Sport & Leisure – arte, libri e fotografia, wellness, ballo e scuole di ballo. Corsi sportivi che insegnano nuove discipline, autodifesa personale, personal trainer e yoga. Viaggi, Spa, relax

Taste Experience – un’esperienza gastronomica per coinvolgere tutti i sensi, alla scoperta di prodotti genuini, km zero e biologici tipici del territorio nazionale

Impresa donna – uno sguardo a 360° sul business al femminile: prodotti e servizi volti a sostenere la donna nella propria carriera. Credito, gestione patrimoniale, formazione, ricerca e selezione del personale, bandi e incentivi, marketing e altro.