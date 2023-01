Cocktails e “tapas” milanesi, matrimonio inedito da provare da Stendhal Milano

Lunedì 23 gennaio andrà in scena da Stendhal, storico ristorante situato in via Ancona 1 all’angolo con via San Marco, una stimolante serata a tema, con un menù pensato appositamente per l’occasione che permetterà agli ospiti di assaggiare in una volta sola alcuni tra i piatti più rappresentativi della cucina lombarda ed intraprendere contemporaneamente un interessante excursus storico. Sapete per esempio come sia nato il Negroni Sbagliato, uno dei cocktails più amati sotto la Madonnina? Oppure avete idea di quali drinks bevessero Verdi, Toscanini e Marinetti prima di esibirsi alla Scala? Questa speciale cena con cocktail pairing è l’occasione perfetta per scoprire queste ed altre curiosità sui drinks classici e senza tempo che hanno fatto la storia della mixology italiana – quando ancora non si chiamava mixology – e sperimentarne l’equilibrato abbinamento con i piatti “signature” del ristorante Stendhal. Il menù della serata prevede un’entrée a base di Fiori di zucchina abbinati a un Gin Rosa shakerato, cocktail caposaldo della città di Milano. Per l’antipasto entra in scena uno dei piatti simbolo della cucina di recupero milanese, i Mondeghili classici Stendhal, serviti con un Campari shakerato Cointreau, un perfetto mix Italia /Francia. Come ultimo antipasto c’è un altro piatto della tradizione che non ha bisogno di presentazioni: il Vitello tonnato Stendhal, il cui gusto morbido viene perfettamente equilibrato da un Dirty Martini. E potrebbe mancare il Risotto Milano, qui perfettamente compensato da un Vermouth con zafferano in infusione? Ugualmente imprescindibile la Cotoletta alla milanese, altro piatto iconico della città, che va a braccetto col Negroni sbagliato, inventato per errore al Bar Basso e diventato in breve tempo il re degli aperitivi meneghini. Chiude la proposta il Cotechino, che si beve con un cocktail Zucca lavorato a secco, proprio come lo amavano Verdi, Toscanini e Marinetti.

L’esperienza di Cocktail pairing sarà un evento on demand disponibile a partire appunto dal 24 gennaio 2023.