Blue Monday: l’Italia è il primo Paese europeo a consolarsi con lo shopping

Questa settimana è iniziata con il Blue Monday, noto anche come il giorno più triste dell’anno. Quasi 8.000 italiani hanno deciso di tirarsi su di morale con lo shopping, portando così il Paese ad essere primo per offerte fatte su Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali.

A livello globale, l’altro ieri la piattaforma ha notato il più alto numero di offerenti mai registrato in un normale lunedì da quando ha iniziato la sua attività oltre 10 anni fa. Oltre 33.000 persone hanno fatto un’offerta su Catawiki durante il Blue Monday, battendo tutti i record precedenti.

Tra gli oggetti che hanno registrato il maggior numero di offerenti durante il Blue Monday figura un raro anello con zaffiro 18 kt., stimato 7.000 euro e senza prezzo di riserva.

Poco più di un anno fa Catawiki ha pubblicato nuovi dati – raccolti da YouGov e che hanno coinvolto 6.000 intervistati in tutta Europa – che dimostrano che la maggior parte delle persone è più felice quando è impegnata nelle proprie passioni e che molti perdono la cognizione del tempo quando le esercitano.

“In qualità di piattaforma leader in Europa per gli oggetti speciali, ogni giorno mettiamo in contatto le persone con le loro passioni. Le passioni ci rendono più felici e ci permettono di vivere la vita in modo più vivace e i numeri di oggi dimostrano che questa è la prova del nove”, ha dichiarato Ravi Vora, CEO di Catawiki.