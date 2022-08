Stare insieme è più facile

Mai come in questi anni abbiamo riscoperto la bellezza di stare insieme. Il piacere di muoversi liberamente, condividendo spazi e momenti, ha assunto una nuova importanza nella quotidianità e nella casa, in cui la cucina torna a rappresentare il cuore dell’abitazione e il luogo prediletto per condividere momenti ed emozioni. Non meno importante il living, l’area del riposo ma anche del gioco, in cui riunirsi per accogliere la famiglia, gli amici e, in generale, i propri cari.

Quando, poi, le cucine formano un ambiente unico con il living, risulta fondamentale – sia in caso di metratura piccola, sia di grande spazio unico – scegliere complementi d’arredo e soluzioni domestiche intelligenti, che siano funzionali e allo stesso tempo belle. In particolare, in queste situazioni è spesso necessario prediligere, sopra il piano cottura, una cappa sospesa e dal design innovativo, ispirato ad esigenze pratiche quanto di design.

In questo contesto, Faber, lo specialista dell’aria di Franke, propone una tecnologia e allo stesso tempo una splendida soluzione di arredo, che unisce il saper-fare dell’azienda marchigiana con tutta la passione per il design. Si tratta di Up&Down, la tecnologia che integra perfettamente la funzione aspirante della cappa a soffitto con quella dell’illuminazione di design.

La libertà di movimento è totale grazie a questa particolare tecnologia e soprattutto ad un sistema integrato all’interno del prodotto, che permette alla cappa lampadario di muoversi verso l’alto o verso il basso, in base alle esigenze del momento. “Down” mentre si cucina, quando la cappa, grazie al meccanismo a soffitto, scende sul piano cottura, illuminandolo e aspirando con più facilità; “Up”, quando invece la cappa risale verso il soffitto, donando all’ambiente luminosità e stile. Tutto questo, guidato da un comodo telecomando che rende l’operazione ancora più facile e comoda.

Diversi i modelli di cappa interessati da questa tecnologia, come la cappa Glow Plus. Disponibile nelle colorazioni Black Nichel Gloss e Bianco Gloss, questa particolare soluzione integra la tecnologia Up&Down, che la trasforma da semplice cappa aspirante a vero e proprio punto luce di design. La fascia circolare che avvolge la base del cilindro illumina lo spazio intorno, esaltando al tempo stesso la ricercatezza di un design contemporaneo, grazie anche ai due finish di colore. Il tutto, senza mettere in secondo piano le elevate performance della cappa, in perfetto stile Faber.

Di grande impatto anche il modello Belle Plus: la cappa, caratterizzata da un design che premia un’estetica accattivante ed elegante, ha un doppio pannello che va a creare un gioco di volumi che rievocano i petali di un fiore. Disponibile nelle due nuance Gold e Warm, un luminoso oro e un raffinato rosso vino brillante, presenta un’originale asimmetria che la rende un prodotto dal design inconfondibile. Anche in questo caso, il punto luce la inserisce a pieno titolo nella famiglia di prodotti Up&Down, la tecnologia che ha reso Faber un punto di riferimento nel mondo dell’aria.

Grazie alla Tecnologia Up&Down, cappa e lampadario – insieme e complementari – si fondono in una soluzione che dimostra, ancora una volta, la propensione di Faber a rispondere alle esigenze della vita moderna con prodotti sempre più smart e che si integrano perfettamente in ogni situazione abitativa.