Puoi fidarti di Google Traduttore?

L’Inglese è la lingua più facile da tradurre per Google tra le lingue europee con oltre il 97% di accuratezza mentre l’italiano è la più difficile

Una ricerca di Preply ha rivelato che l’italiano è la lingua più difficile da tradurre per Google con un livello di accuratezza del 94%. In media sono stati rivelati 0,59 errori per ogni 10 parole tradotte in italiano e un basso livello di leggibilità di 4,5 su 100; risultato di una scarsa struttura della frase.

Il tedesco è la seconda lingua più difficile da tradurre con un livello di accuratezza del 95% e una media di 0,54 errori ogni 10 parole. Proprio come molte lingue europee, il tedesco richiede una conoscenza eccellente del contesto nel quale viene usato che non viene ben compreso dall’algoritmo di Google.

Lo spagnolo è stata la seconda lingua più facile da tradurre per Google con un alto livello di accuratezza del 97%. Vi erano 0,34 errori per ogni 10 parole tradotte e un impressionante livello di leggibilità di 7,4 su 10.

Lo studio ha anche scoperto che Google Traduttore ottiene migliori risultati quando traduce contenuti da altre lingue verso l’inglese 0,28 errori per ogni 10 parole tradotte. Nonostante la mancanza di errori, la leggibilità media non ha un punteggio (5,74 su 10).

L’abilità di Google Traduttore in inglese è dovuta al fatto che è la lingua più utilizzata sul web. L’algoritmo di Google ha accesso a più documenti in inglese rispetto a qualsiasi altra lingua e può dunque imparare da questi documenti.

La mancanza di comprensione del contesto porta Google a fare più errori nella traduzione di testi letterari

Lo studio di Preply ha rivelato anche i tipi di testi dove Google ottiene migliori risultati tra le lingue europee nel 2022. Per ogni lingua, diversi testi sono stati tradotti in queste tre categorie per ogni lingua. La loro accuratezza è stata poi valutata dai linguisti di Preply.

I tre tipi di contenuti includono:

📚 Letteratura classica – Paragrafi tratti da famose novelle per ogni lingua, come Cime Tempestose e Don Quijote.

💼 Testi di business – contenuti provenienti dai più grandi siti di business per ogni lingua, come Unilever e UniCredit.

🗣️ Frasi colloquiali – Frasi colloquiali per ogni lingua, come “Break a leg” e “Echar una mano”.

I tipi di testi più facili da tradurre per Google:

La ricerca di Preply rivela che le frasi colloquiali sono le più difficili da tradurre per Google con un livello di accuratezza del 72%, seguite dai testi di business (96%) e i testi letterari (94%).

Questo perché come strumento di intelligenza artificiale è difficile per Google di capire le sfumature linguistiche necessarie per riportare il significato di frasi specifiche in una determinata lingua di arrivo.

Delle quattro lingue analizzate, la traduzione dei testi letterari verso l’inglese è stata la più semplice per Google Traduttore con un livello di accuratezza del 97%. Mentre la traduzione delle frasi colloquiali in altre lingue si è rivelata essere la più difficile con un’accuratezza del 72%.

Amy Pritchett, Student Success Manager di Preply, ha commentato i risultati dello studio.

“Google Traduttore può essere una buona piattaforma per fare traduzioni semplici. Tuttavia, come mostra il nostro studio, non è sempre accurato a causa delle limitazioni come strumento di machine learning. Questo vale soprattutto per lingue complesse come lo spagnolo e il tedesco.

La grammatica, lo stile e soprattutto le differenze culturali tra il tedesco e l’inglese lo rendono molto difficile da tradurre. Lo spagnolo allo stesso modo varia da regione a regione in base ai cambiamenti storici, culturali e linguistici. Queste lingue sono molto difficili da tradurre senza una conoscenza approfondita e una conoscenza eccellente del contesto.

Se questa piattaforma può essere ancora d’aiuto per i turisti nella traduzione di frasi semplici, ne è sconsigliato l’utilizzo quando si tratta di tradurre informazioni sensibili come CV, lavoro o comunicazioni mediche. È consigliabile utilizzare servizi più avanzati per imparare una nuova lingua in modo più accurato, come ad esempio avere delle lezioni private con uno dei esperti di lingua di Preply.”