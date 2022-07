Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre a Roma

Dopo il grande successo ottenuto nello scorso 2021 e nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, in collaborazione con tante altre associazioni in network, propone la III edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre 2022. Novità di questa stagione sono le attività che si realizzeranno nella Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante dal 13 al 16 luglio.

IL FESTIVAL – Il Festival, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 – 2022, prevede una serie di iniziative che hanno sposato la filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green / educational, la cultura, l’arte, l’artigianato e l’innovazione. Si propone inoltre di diffondere, tra i giovani, e ricordare agli adulti, i contenuti del riciclo, il rispetto dell’ambiente e la tutela del pianeta in cui viviamo. Intende quindi condividere valori e comprendere meglio – in modo partecipativo – cosa voglia dire economia circolare e sviluppo sostenibile in funzione dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’Onu.

IL PROGRAMMA – L’articolato calendario di appuntamenti prevede “rappresentazioni laboratoriali con musica” con band che hanno sposato i canoni della sostenibilità; laboratori per bambini, che raccontano il difficile rapporto tra l’uomo e la natura;

installazioni e opere innovative di Urban Art; atelier di riciclo realizzati dagli artigiani che saranno presenti al festival; l’esposizione di opere d’arte e di riciclo creativo; laboratori formativi di diversa natura dedicati ai concetti di recupero e riuso in un’ottica di riciclo; giochi green & educational che daranno spazio alla partecipazione, condivisione, fantasia e creatività. Gli appuntamenti coinvolgeranno: il Centro Commerciale Euroma2, la Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante, il Parco degli Scipioni ne La Città in Tasca, Esposizioni nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Brancaccio e il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma – Zattera Cythera. Tutte le attività di Fai la differenza, c’è… il festival della Sostenibilità sono totalmente gratuite.

Le attività presso il Centro Commerciale Euroma2, dal 10 luglio al 12 settembre 2021

IL CONTEST ARTISTICO – Da sabato 2 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa, appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile “+ eco del web”. Una sfida di design artistico che attraverso il contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. Unico requisito per partecipare a questa edizione è stato realizzare un’opera che doveva avere come concept: “A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini – Uno sguardo al futuro per risvegliare le coscienze, partecipare al cambiamento, raggiungere il benessere collettivo e individuale con equità e in modo sostenibile”.

A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Contesteco intende quindi rendere omaggio al suo pensiero visionario, che ha saputo essere precursore nel comprendere che ci fosse bisogno di un percorso di sviluppo “sostenibile”, che coinvolgesse non l’individuo, ma l’intero genere umano. Dalla convinzione profetica del Maestro, che antepone il progresso allo sviluppo, all’attuazione del grande progetto sociale e planetario dell’Agenda 2030, è nato l’assunto per partecipare al contest di questa stagione.

Da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Contesteco Exhibition. In questo periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che avranno partecipato al contest, molti artisti emergenti e non presenteranno, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile del pianeta. Sempre nel contesto di Contesteco Exhibition verrà allestita l’Esposizione Fotografica Obiettivo Terra, organizzata dalla Fondazione UniVerde e dedicata al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che compie 100 anni celebrati all’Auditorium Ennio Morricone alla presenza del Presidente Mattarella.

I TALK DI “DA VENTI A TRENTA” – Da sabato 2 a domenica 10 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa “Da venti a trenta”. In questo spazio ogni giorno interviste a esperti di settore – giornalisti, imprenditori, manager; personaggi del mondo della scienza, della cultura e della società civile – per illustrare attraverso le loro esperienze e i loro racconti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui vogliamo evidenziare Mauro Spagnolo – Direttore di Rinnovabili.it, Salvatore Magri – navigatore oceanico, Prof. Luca Fiorani – ricercatore ENEA, Prof. Angelo Lalli – Università La Sapienza di Roma, Sergio Ferraris – Direttore della rivista Quale Energia, Prof. Fausto Manes – Università La Sapienza di Roma, Dr.ssa Anna Parasacchi – membro del consiglio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Prof. Pasquale de Muro – Università Roma Tre, Prof.ssa Lucia Valente – Università La Sapienza di Roma, Geo Florenti – innovatore e artista di eco-luce, Prof.ssa Paola Profeta – Università Bocconi Milano, Fabio Camilli – responsabile del settore Sitting Volley della FipavLazio e tanti altri esperti ancora che troverete in calendario nel sito web.

L’ECO-FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ – sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 circa appuntamento con l’Eco-Festival della Sostenibilità. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui vengono presentate idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della filosofia e della cultura sostenibile; Federazioni e Associazioni che raggruppano e rappresentano il meglio del settore delle rinnovabili, del riciclo e dell’artigianato sostenibile. Una kermesse nella quale artisti, artigiani, start up, imprese innovative di settore, potranno farsi conoscere dal largo pubblico, illustrando la propria attività per promuovere i prodotti e/o le buone prassi che consentano di diffondere e sensibilizzare i cittadini sui temi del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente; delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e della conoscenza dei concetti di uno “sviluppo sostenibile del pianeta”, dell’economia circolare e dell’Agenda 2030. Un evento dedicato sia agli adulti che alle bambine e ai bambini e ai giovani, con tante iniziative in programma, partendo dagli espositori artisti o appassionati dell’arte del riciclo, passando per gli artigiani e le start-up con cui organizzeremo laboratori, atelier e workshop.

I FAB/LAB POINT – Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno i Fab/Lab Point, spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo.

Fab/Lab dello storytelling: artisti, artigiani, imprenditori delle start up si confronteranno per parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere, di qualità della vita, raccontandosi al microfono di giornalisti e rispondendo alle domande del pubblico.

Fab/Lab del riciclo creativo e itinerante: in ogni spazio dedicato agli artigiani/artisti, si svolgeranno – nel rispetto di un palinsesto ben definito – dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.

“Padrone di casa e guida” per il pubblico un personaggio ormai molto conosciuto e davvero particolare Cico Riciclo, alias Gianluca delle Fontane, che condurrà – con la splendida “mise” realizzata dall’Artista Roberto De Francisci – i partecipanti, gli spettatori o solo curiosi nei diversi spazi e attività di questo evento. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi e animazioni per vivere in un mondo più sostenibile.

Le attività presso la Biblioteca Laurentina / Centro Culturale Elsa Morante

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA – Da mercoledì 13 luglio a sabato 16 settembre 2022 dalle ore 15.30 circa alle ore 19.00 Bibliosostenibile, le parole e il sound del recupero. Rappresentazioni laboratoriali con musica alla scoperta degli strumenti riciclati delle diverse band che hanno sposato la filosofia della sostenibilità; laboratori e attività ludico/educational, racconti; laboratori, drammatizzazioni teatrali e storie dedicate ai giovanissimi, curati dall’Associazione Il Clownotto. La proposta si articola in 3 incontri che trattano in modo ludico/creativo “Comportamenti ecosostenibili nell’organizzazione umana” prendendo spunto da usi e costumi di particolari popolazioni del mondo, nello specifico degli Indiani d’America, degli eschimesi o Inuit e della cultura aborigena.

LA SIMPATIA DI CICO RICICLO – Mercoledì 13 Luglio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa

In uno spazio/pedana dedicato lo storico eco-conduttore Ciclo Riciclo coinvolgerà il pubblico in coinvolgenti e divertenti attività ludico/educational:

Missione riciclo, per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata. Laddove scopre delle “disattenzioni” effettua una piccola lezione di educazione al riciclo coinvolgendo bambini e adulti;

Riciclo, che fortuna, con domande sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le persone ne sanno;

Quelli dell’Agenda 2030, con testimonianze di semplici cittadini che affrontano le cose della quotidianità diversamente dagli altri, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ciclo Riciclo inoltre darà al pubblico solo buone notizie e farà da trait d’union tra un’intervista e un’altra ai bambini e genitori.

LE ESIBIZIONI MUSICALI

Giovedì 14 Luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

Porca pizza ovvero Massimo Tortella, ex Miatralvia, porta avanti il progetto della band, quello di suonare con materiale di riciclo, ma lo fa il modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad esibirsi nelle piazze italiane ed estere.

Venerdì 15 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

I No Funny Stuff presentano la loro doppia rappresentazione laboratoriale con musica realizzata con strumenti riciclati. Il sound della Jug Street Band italo/americana sorprende sempre con i suoi bizzarri strumenti fatti in casa con contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, assi per lavare i panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino e quant’altro. Il loro genere è una esplosiva miscela di Country Blues, Ragtime, Early Swing anni ’20/’30, Vaudeville, Bluegrass e Skiffle.

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 – 17.15 e ore 18.15 – 19.00

La doppia rappresentazione laboratoriale con musica dei Riciclato Circo Musicale conclude le iniziative di luglio del Festival e invita i più piccoli e le loro famiglie a settembre. La band propone una musica di ispirazione decisamente “old time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica.

Le attiività presso il Parco degli Scipioni in collaborazione con La Città in Tasca

LA CITTA’ IN TASCA – Dal 2 all’11 settembre 2022 La Città in Tasca, storica manifestazione dedicata ai bambini di Roma, ospita Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità. Tutti i giorni – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – nel Cantiere delle Recycled Car si prevede la progettazione e costruzione – da parte di Green Team composti da famiglie e bambini – di un’auto riciclata a impatto zero che parteciperà a un Eco-Gran Prix – la Recycled Car Race – con l’obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità, come quelli dello sviluppo sostenibile del pianeta. Sabato 10 settembre si svolgerà il Re Car Game, un percorso di “sfide a sorpresa sull’Agenda 2030”, con il quale sarà definita, in base al punteggio ottenuto, la griglia di partenza della Recycled Car Race 2022 che si svolgerà domenica 11 settembre 2022 e dove saranno assegnati ai Green Team diversi Jolly/Bonus da utilizzare nel Gran Prix della Domenica.

Le attività presso Esposizioni Serra del Palazzo delle Esposizioni di domenica 4 settembre 2022

CUCINA E GASTRONOMIA – Dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa Re Cook Show | Sotto lo sguardo benevolo della Direttrice Anna Maria Palma della Scuola di Cucina TuChef chef, food blogger, appassionati di cucina, che avranno presentato durante il contest Fai la differenza, recupera e riusa in cucina, ricette in linea con i requisiti che, scelte da una giuria di esperti, saranno state poi votate dalla community Facebook, saranno convocati a preparare in diretta i loro piatti, raccontando la scelta delle pietanze.

Il Concept del contest 2022 di “Fai la differenza! Recupera e ricicla in cucina, per una cucina fusion e sostenibile” si propone di rendere odierno il pensiero visionario e precursore di Pier Paolo Pasolini. Tutti i partecipanti che decideranno di iscriversi e di affrontare questa ulteriore sfida dovranno preparare una ricetta originale che evidenzi i concetti di recupero e riciclo in cucina, reinterpretando un piatto della propria tradizione, locale o regionale, unendolo a ingredienti internazionali o usando ingredienti locali per realizzare un piatto della cucina internazionale, elaborando così “proposte fusion” che tengano conto delle proprie tradizioni in un mix che crea ricchezza e nuove ricette.

Le attività presso Palazzo Brancaccio di mercoledì 14 settembre 2022

LE BUONE RE-AZIONI – Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 10.00 incontro/work-shop Le Buone Re-Azioni condotto da Mauro Spagnolo – consulente Rai e direttore di Rinnovabili.it. Le Associazioni in network hanno sentito infatti l’esigenza di offrire anche uno spazio di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire oggi sviluppo sostenibile e economia circolare, attraverso esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente e il futuro di chi opera verso le direzioni dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. L’appuntamento si propone di promuovere un cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questa stagione il confronto riguarderà contenuti molto attuali e si parlerà di futuro, di economia circolare e sviluppo sostenibile dopo l’esperienza del Coronavirus, con un occhio attento verso l’Agenda 2030.

I READING PASOLINIANI – Tra un’intervista e l’altra l’attore Gianluca delle Fontane interpreterà alcuni brani di Pier Paolo Pasolini, dedicati a comprendere meglio il pensiero del poliedrico artista. A conclusione la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a Contesteco 2022, l’esposizione e il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web e le premiazioni per le Start Up più creative e innovative che hanno partecipato al Festival della Sostenibilità – oggi Premio Rinnovabili.it 2022. A conclusione è prevista la visita guidata degli spazi di Palazzo Brancaccio | Field Brancaccio.

Le attività presso Parco Centrale del Lago dell’Eur – Zattera Cythera

Sabato 17 settembre 2022 – Tour pomeridiano > Partenza da desk mobile alle ore 16.00 Eurienteering con l’Associazione Artefacto.

Domenica 18 settembre 2022 Tour mattutino > Partenza da desk mobile alle ore 11.00 Eurienteering con l’Associazione Artefacto