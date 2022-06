Tra i quartieri di Milano, i ragazzi di Attitude Recordz danno un’occasione a chi non sa di averla. Con la musica

Si intitola “Attitude” ed è il corto documentario che racconta la genesi e la storia di Attitude Recordz, etichetta discografica fondata e guidata da Matteo Gorelli, Patrick Yassin e Antonio Bongi, prodotto da Naive.tv e oggi distribuito su Youtube. Un progetto, quello di Attitude Recordz, nato tra San Siro, Giambellino e Figino, i quartieri ‘difficili’ di Milano e dintorni, tra storie complicate, qualcuna di carcere. Vite di ragazzi che nella musica hanno trovato risposte e soprattutto un’idea del futuro.

E’ Roberta Colombo Gualandri, imprenditrice sociale che ha fondato Naive.Tv – il cui motto è proprio ‘Helping you discover cool people around you’ – a capire, con un assist della Fondazione Francesca Rava NPH Onlus – che questa storia meritava di essere documentata, diffusa e raccontata dalla viva voce degli stessi protagonisti.

Così affida la regia al talentuosissimo Tommaso Frangini, che con mano onesta e delicata dà vita alle storie di Matteo, Yassa e Bongi che fanno musica, tra loro e con chi ha voglia di provarci.

“È stato un incontro per me folgorante” commenta Roberta Colombo Gualandri. “C’è un tema del momento sbagliato nel luogo sbagliato, come dice giustamente Matteo nel video. E poi c’è, sempre, la possibilità di risvegliare in noi le attitudini che ci portano al momento giusto nel posto giusto. E Attitude Recordz è esattamente questo: per ognuno dei ragazzi che si avvicina al progetto e per ognuno di noi che apre gli occhi su un mondo che ha sempre temuto e spesso giudicato e che oggi si riscopre potente, sfaccettato e pieno di bellezza contagiosa. Ed è questo contagio vitale l’obiettivo a cui noi di Naive Tv vogliamo dare sempre più spazio”.