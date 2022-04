Ridere fa bene a corpo e mente

In occasione della Giornata Mondiale della Risata, che quest’anno si celebra il 1° maggio, MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte della unicorn DocPlanner – ha coinvolto una delle sue esperte, la Dottoressa Luisa Anibaldi, psicoterapeuta, per spiegare perché ridere faccia bene sia a livello fisico che emotivo, svelando i 10 principali effetti benefici e suggerendo alcuni accorgimenti per favorire un atteggiamento positivo, che possa sfociare nel buonumore.

Come potenziare i piani terapeutici in atto? Includere tra le medicine anche “la risata”

Da tempo è stato riscontrato che ridere apporta vantaggi sia a livello psicologico, aumentando il pensiero positivo, sia fisico, fungendo da antidolorifico naturale. Per questa ragione, la risata viene sempre più spesso utilizzata come parte integrante delle terapie per trattare patologie e malattie, applicata specialmente nei reparti pediatrici degli ospedali e nelle case di riposo per anziani. Ma cosa succede al corpo quando si ride? L’esperta di MioDottore commenta: “Si avvia un processo piuttosto complesso che coinvolge i muscoli, sia facciali che addominali, e la respirazione, portando a un incremento delle endorfine e della serotonina, entrambi mediatori cerebrali del ben-essere e del buonumore. In questo modo si abbassano i livelli di cortisolo e adrenalina in circolo, diminuiscono gli episodi di ansia e depressione e si riscontra una miglior qualità del sonno. Tutte queste variazioni biochimiche indotte dalla risata attenuano la percezione del dolore fisico ed emotivo”.

10 buoni motivi per ridere: autostima rinvigorita, migliori relazioni sociali e non solo

Spesso le situazioni sociali, familiari e personali non consentono di essere sempre così spensierati da riuscire a ridere veramente e di gusto; eppure, la risata può trovare una sua via di espressione anche a piccoli passi, partendo dalla creazione di un “mood” più rilassato e leggero raggiungibile tramite alcuni semplici accorgimenti quotidiani. Nello specifico, l’esperta di MioDottore commenta: “Per cominciare meglio la giornata e aiutare la mente a vivere in una condizione di pensiero positivo sarebbe importante fare lunghe passeggiate nella natura, dormire almeno sette ore a notte, curare le relazioni interpersonali, godersi i momenti di relax e imparare a eseguire tecniche di rilassamento e visualizzazioni guidate tramite training autogeno”. Una volta migliorato l’umore, sarà dunque più semplice vivere una sana risata e raccogliere tutti i benefici mentali e fisici che comporta. Ma quali sono? Ecco la top 10:

Il livello di endorfine sale: nel momento in cui si ride, il corpo produce più endorfine, che non solo aiutano a contrastare gli effetti negativi dello stress, ma vantano anche un’azione analgesica, utile ad esempio a ridurre i dolori localizzati, soprattutto quelli muscolari.

Le tensioni muscolari e tendinee si allentano: quando si è rilassati, anche la struttura muscolare lo è; in questa condizione, diminuiscono notevolmente le possibilità di incappare in fastidiose contratture.

Il cervello è più sano: il rilascio di endorfine aiuta a potenziare le capacità mnemoniche e a prevenire l’insorgenza di eventuali patologie degenerative cerebrali o demenze.

Rabbia e frustrazione si acquietano: la risata riesce ad allontanare le emozioni negative e spesso nocive per il benessere della persona, evitando che pensieri cupi sfocino in patologie ossessive o gesti autolesivi.

Migliora il senso di benessere: è stato registrato che quando il paziente affetto da patologie croniche debilitanti, dolori fisici o ansie riesce a concedersi una risata, le sue sofferenze si alleviano.

Ansia e depressione calano: ridere abbassa il livello di agitazione emotiva, grazie al rilascio di endorfine, così il processo di guarigione psicoterapeutico si potenzia.

Cresce l’autostima: la risata innesca pensieri ottimisti e fiduciosi nel risolvere piccoli problemi giornalieri, ma anche difficoltà più strutturate; in questo modo si produce un consolidamento dell’autostima e della percezione delle proprie capacità.

Le relazioni sociali migliorano: ridere in compagnia aiuta a relazionarsi in maniera più costruttiva, creando così legami più duraturi e solidi sia tra la cerchia di amici sia all’interno del team di lavoro.

Il sistema immunitario è potenziato: le endorfine prodotte dalla risata contribuiscono alla produzione di linfociti-T, globuli bianchi utili per combattere le infezioni, irrobustendo il sistema immunitario

Il cuore è più forte: la risata aumenta la frequenza cardiaca, il flusso sanguigno e la quantità di ossigeno nel sangue, riducendo il rischio di anomalie cardiovascolari.

