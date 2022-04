Diventa imprenditore di te stesso, con cesarine.com

Dal 30 giugno 2022 il mondo del lavoro tornerà ad essere disciplinato dalle regole ordinarie previste nella legge 81/2017, portando gli affezionati del lavoro agile a dover, in molti casi, tornare al normale orario d’ufficio.

Dopo due anni di smart working e forme ibride, decadrà il provvedimento speciale (pandemico) che consentiva il lavoro agile senza dover sottoscrivere apposito accordo individuale col datore di lavoro, ma per un gran numero di lavoratori è impensabile ritornare al modello di lavoro precedente, rinunciando ai benefici guadagnati negli anni.

Quale momento migliore quindi per reinventarsi e perché no, rendere una propria passione, o capacità manuale, il proprio lavoro “da casa”?

Questo è quello che, da tempi non sospetti, punta a fare cesarine.com, la rete di oltre 1500 cuoche e cuochi di casa che fin dal 2004 aprono le porte delle loro case, in tutta Italia, per far scoprire a turisti internazionali (oltre il 60% provenienti da USA) ospitalità, territorio, botteghe, mercati e ovviamente cibo.

La Community delle Cesarine rappresenta un perfetto interprete dei tempi: chiunque entri a far parte del network, avrà una sezione sul sito dedicata – personalizzabile e interattiva – tramite cui potrà gestire il proprio calendario lavorativo, comunicare cambiamenti in menù e dare un’anteprima dell’esperienza che propone.

Grazie alle ultime implementazioni tecnologiche apportate alla piattaforma, infatti, ogni Cesarina può attivamente promuoversi sui social e attraverso altri canali marketing.

A fronte di una crescita di domanda sulla città di Venezia, soprattutto da parte di ampi gruppi di turisti stranieri, le Cesarine attive in laguna non riescono a fronteggiare le richieste. Ad oggi, sono poco più di una decina le persone che a Venezia hanno deciso di far fruttare la loro passione per la tradizione culinaria locale e rendere l’ospitalità il proprio lavoro.

Cesarine.com, infatti, oltre a dare visibilità alle iscritte tramite il sito, media ed eventi, mette a disposizione un kit di benvenuto – attestato, grembiule e altri materiali utili a svolgere pranzi/cene e corsi di cucina -, un gruppo di fotografi professionisti per realizzare il proprio shooting e un continuo supporto tecnico per personalizzare totalmente la propria esperienza nella community e aiutarle, con semplici linee guida, organizzazione dei propri eventi domestici.

La My Area fornisce un canale preferenziale per ottenere la certificazione haccp di 2° livello con un corso online pratico e veloce e l’iscrizione alla piattaforma garantisce che tutti gli eventi firmati Cesarine siano coperti dalla copertura assicurativa. Inoltre, la/il Cesarina/o, può decidere quali attività enogastronomiche organizzare sul proprio territorio – dal semplice pranzo o cena in casa sua a degustazioni e corsi a tema, tour dei mercati e dei produttori locali, ad esempio – diversificando la propria offerta e aggiornando il proprio calendario di disponibilità in qualsiasi momento e a seconda delle proprie esigenze personali.

Promotore e divulgatore della cultura dell’ospitalità italiana e delle sue destinazioni, il network può rappresentare quindi un modo semplice e divertente per monetizzare le proprie abilità in cucina e la propria conoscenza del territorio, diventando imprenditore di sé stesso, affiancato e sostenuto da una rete che è sinonimo di garanzia.

Ogni Cesarina può così organizzarsi il lavoro in modo agile e indipendente, con due semplici click. Un lavoro al 100% in Smart Working.

Candidature a https://cesarine.com/join