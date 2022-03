Imparare l’orticoltura: sei incontri

Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla.

(Cicerone)

Tenuta de l’Annunziata in collaborazione l’Associazione di Promozione Sociale “Semplice Terra” di Saronno organizza e promuove “Orto biologico e tecniche di difesa”, corso teorico-pratico dedicato all’orticoltura. Un modo per sensibilizzare giovani e meno giovani verso una pratica che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, e non solo in campagna. Basti pensare al fenomeno degli orti urbani e a tutte quelle persone che coltivano sul balcone o sul terrazzo di casa orti domestici.

Coltivare con le proprie mani ortaggi, erbe aromatiche e frutta, prendersene cura rispettando i tempi della natura, e raccogliere i frutti del proprio lavoro è qualcosa di terapeutico che avvicina l’uomo all’ambiente e gli insegna ad amarlo e rispettarlo. L’orto è sempre più simbolo di benessere, energia e contatto con la natura. Valori che sono alla base della filosofia di accoglienza di Tenuta de l’Annunziata, l’oasi verde di Uggiate Trevano.

Il corso – patrocinato da ACLI Terra di Varese e da ACLI Como – prevede sei incontri (tre teorici e tre pratici) condotti da Franco Luigi Turconi, orticoltore “storico-scientifico”, coltivatore del più antico orto saronnese (che risale al 1720), docente di Orticoltura ai corsi UNI3 di Saronno e presidente di Semplice Terra APS.

Le lezioni teoriche si terranno nella Sala Convention di Tenuta de l’Annunziata (a Uggiate Trevano) mentre le lezioni pratiche nell’azienda agricola di proprietà della Tenuta a Colverde.

Per info e prenotazioni: www.tenutadelannunziata.it