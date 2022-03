La donna digitale: in Italia, la più alta presenza delle 18-24enni online

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il 41,7% di ricerche online è stato effettuato da donne[1], un passo in avanti per colmare quel divario legato al genere nell’utilizzo dell’e-commerce in Italia. Lo ha reso noto idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – che nella sua ultima indagine ha voluto tracciare un vero e proprio identikit della donna digitale, portando alla luce dettagli molto interessanti.

Verso la parità digitale. Nell’ultimo anno, le ricerche effettuate dalle donne sono, quindi, state pari al 41,7% a fronte del 58,3% delle ricerche maschili. Rispetto a due anni fa, la presenza online femminile in Italia è cresciuta del +29,1%[2], ma la strada per la parità digitale è ancora lunga. Secondo quanto emerso dai dati messi a disposizione da idealo, gli altri paesi europei hanno potuto contare su una presenza femminile più massiccia. Nel Regno Unito, le donne digitali sono state il 42,1% nel corso degli ultimi 12 mesi, in Francia il 44,6%, in Germania il 45,8%, mentre in Spagna hanno raggiunto quota 51,2%, superando il mondo maschile[3].

Età. In Italia, la fascia d’età femminile più digitale è quella tra i 25 e i 34 anni (24,8%), seguita da quella 35-44 (23,8%) e da quella 45-54 (17,8%). Va però sottolineato come la fascia di ragazze tra i 18 e i 24 anni, che rappresenta il 16,3% del totale, è quella cresciuta di più nel corso dell’ultimo anno, avendo fatto registrare un balzo del +26,3% rispetto all’anno precedente[4].

Si tratta di un primato tutto nostrano: L’Italia, infatti, è il paese che ha fatto registrare i numeri più incoraggianti rispetto alla presenza femminile online della fascia 18-24, basti pensare che nel Regno Unito si attesta attorno al 12,6% ed in Spagna al 7,2%[5].

Come e quando si naviga. Le ricerche online femminili sono sempre più legate al mobile, oltre 4 donne su 5 infatti utilizzano lo smartphone per effettuare le proprie ricerche online[6]. Il giorno preferito? La domenica sera, tra le 21 e le 22. Fanno eccezione solo le ragazze tra i 18 e i 24 anni che prediligono, invece, il lunedì sera.

Interessi. Le passioni online del mondo femminile, nel corso dell’ultimo anno, hanno interessato principalmente il mondo degli elettrodomestici, quello degli smartphone e l’universo delle scarpe (principalmente sneakers e scarpe sportive). L’area di maggiore interesse però è stata quella dell’elettronica (41,8%), ben distanziata da “moda & accessori” (13,6%), “arredamento & giardino” (10,9%), “salute & bellezza” (10,7%) e “sport & outdoor” (9,7%)[7]. La passione per l’elettronica è confermata anche nel resto d’Europa: occupa, infatti, il primo gradino del podio anche in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Prodotti. Interessante osservare come nella fascia che va dai 18 ai 34 anni il prodotto più cercato nel corso dell’ultimo anno sia stato l’iPhone 12, nella fascia 35-54 la felpa Adidas Trefoil Hoodie, mentre dai 55 anni in su, la più desiderata è stata la friggitrice ad aria Tristar[8].

Regioni. Le donne più digital nel corso dell’ultimo anno sono risultate le laziali, seguite a ruota da quelle lombarde. Terzo gradino del podio per la Puglia, a cui seguono Toscana, Emilia Romagna e Campania. Chiudono la top ten Sicilia, Sardegna, Liguria e Trentino Alto Adige[9]. Da notare come tra le over 65, la Liguria si trovi al terzo posto, subito dopo Lazio e Lombardia.

“Nel report annuale 2021 sul consumatore digitale avevamo registrato come, in tutti i paesi, la maggior parte delle ricerche online fosse eseguita da uomini: in Italia, le ricerche effettuate da donne si attestavano solo attorno al 36%. –ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Siamo felici di riscontrare come questo trend oggi stia cambiando, in Italia come nel resto d’Europa, e come le donne siano sempre più presenti online, pronte a beneficiare delle informazioni sui prodotti e delle opportunità di risparmio messe a disposizione dalla comparazione prezzi.”

NOTE

[1] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base al genere (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022.

[2] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base al genere (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022, messo a confronto con quello pre-pandemia di COVID-19 ovvero quello compreso tra il 28 febbraio 2019 e il 27 febbraio 2020.

[3] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale in base al genere (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

[4] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base all’età (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022, messo a confronto con i dodici mesi precedenti. Per le donne: 18-24 (16,3%), 25-34 (24,8%), 35-44 (23,8%), 45-54 (17,8%), 55-64 (10,4%), 65+ (6,9%).

[5] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale in base all’età (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. Per le donne con un’età compresa tra 18 e 24 anni: Italia (16,3% delle intenzioni di acquisto), Germania (15,7%), Francia (15,4%), Regno Unito (12,6%) e Spagna (7,2%).

[6] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base al dispositivo utilizzato (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. In dettaglio, per le donne: smartphone (81,5% delle intenzioni di acquisto), desktop (15,9%), tablet (2,6%).

[7] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base al genere (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. In dettaglio, per le donne: Elettronica (41,8% delle intenzioni di acquisto), Moda & Accessori (13,6%), Arredamento & Giardino (10,9%), Salute, Bellezza & Drogheria (10,7%), Sport & Outdoor (9,7%), Giocattoli & Gaming (4,6%), Bambini & Neonati (4,2%), Auto & Moto (3,1%), Prodotti per animali (0,8%), Mangiare & Bere (0,5%).

[8] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano in base al genere (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. In dettaglio, i top-10 prodotti per le donne (senza distinzione d’età): Adidas Trefoil Hoodie-Set Kids (Maglione bimbo), Apple iPhone 12 (Smartphone), Nike Air Force 1 GS (Scarpe bambini), Tristar FR-6964 (Friggitrice), Saucony Jazz Original Vintage (Sneakers), Apple iPhone 11 (Smartphone), Nike Air Jordan 1 Mid (Scarpe da basket), Reebok Royal Classic Jogger 2 Platform Kids (Scarpe bambini), G3 Ferrari Friggisano G10125 (Friggitrice) e K-Way Le Vrai 3.0 Claude (Giacca Outdoor).

[9] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto ogni 100mila abitanti (score da 0 a 100) sul proprio portale italiano in base alla regione (le categorie di Google Analytics). Periodo: dal 28 febbraio 2021 al 27 febbraio 2022. In dettaglio, per le donne: Lazio (100,0), Lombardia (89,6), Puglia (56,9), Toscana (53,2), Emilia-Romagna (50,7), Campania (50,3), Sicilia (49,2), Sardegna (49,1), Liguria (48,9), Trentino-Alto Adige (45,1), Abruzzo (43,4), Marche (42,4), Piemonte (40,6), Veneto (38,6), Umbria (36,6), Friuli-Venezia Giulia (30,7), Calabria (27,0), Molise (21,3), Basilicata (18,2), Valle d’Aosta (17,0).

­