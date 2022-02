Summer Jamboree: nasce la scuola di danza online dedicata ai balli retrò

Il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande e conosciuto in Europa – lancia la Summer Jamboree Dance Academy, la prima scuola di danza online completamente dedicata ai balli retrò (nati ed evoluti negli anni ’30 ’40 e ’50).

Una sorta di “Netflix” integralmente dedicato ai balli retrò, rivolto a tutti gli amanti dello Swing e del Rock’n’Roll. Una vera e propria accademia di danza che al momento conta oltre 20 corsi, di livello base, intermedio ed avanzato, per imparare o per perfezionare i propri movimenti ovunque si desideri, con una sezione “Community” per condividere con gli altri studenti esperienze, progressi e traguardi del proprio percorso.

La passione per la cultura retrò non conosce confini: con la Summer Jamboree Dance Academy tutti coloro che amano i balli vintage o che vogliono sperimentarli per la prima volta, potranno scatenarsi nel salotto di casa propria, da soli o in compagnia. Sì, perché la prima scuola di danza online interamente dedicata ai balli dell’epoca by Summer Jamboree, permette a chiunque di imparare da zero o perfezionarsi in tutti i generi Swing e Rock’n’Roll.

Nuovi corsi verranno aggiunti nel corso dei mesi. Ogni anno decine di corsi e centinaia di classi nuove ed aggiornate accompagneranno gli amanti di questi generi di ballo che sono in grado di fare breccia su un pubblico eterogeneo per età (la scena europea della danze swing e rock’n’roll è piena di giovani appassionati insieme a chi questa cultura la vive da anni), area geografica e cultura.

L’idea della Summer Jamboree Dance Academy nasce prima della pandemia, e proprio durante la pausa forzata gli ideatori hanno avuto modo di implementare al meglio una piattaforma innovativa per lo streaming dei corsi di altissimo livello, a cui si può accedere ogni volta che si vuole, da qualunque dispositivo (pc, smartphone e tablet).

Non solo avanguardia tecnologica, ma una crew di insegnanti presi dal gotha mondiale della danza a cui se ne aggiungeranno tanti altri ogni anno, ma anche una crew cinematografica di professionisti che ha realizzato tutte le riprese e la post produzione con l’obiettivo di regalare ad ogni utente un’esperienza unica, estremamente autentica e coinvolgente, anche dal salotto di casa propria.

Imparare a ballare Lindy Hop, Boogie Woogie e qualsiasi altro ballo vintage non sarà mai stato così facile e divertente: il programma della Summer Jamboree Dance Academy prevede infatti, prima di iniziare a ballare, un momento di riscaldamento con i video di Warm Up. Avviata una lezione, si potrà mettere in pausa il video e riprenderlo in un secondo momento da dove lo si è lasciato, tutte le volte che si vuole, così da non perdere nessun passaggio. Grazie ai video di Recap, inoltre, si potrà fare pratica di quanto appena appreso prima di passare al livello successivo.

Nella sezione “Community” poi, ogni iscritto potrà condividere impressioni, idee, immagini con gli altri allievi, ma anche i propri progressi con un gruppo di persone che condividono la sua stessa passione.

Summer Jamboree Dance Academy offre oltre 20 corsi di ballo in continuo aggiornamento, suddivisi in base al livello – principiante, intermedio e avanzato – e a seconda che li si segua in coppia o da soli.

Si potranno imparare i movimenti del Boogie Woogie, un ballo di coppia allegro e divertente, non coreografato, ballato di solito su una base rock’n’roll veloce o su ritmi rhythm’n’blues, quelli del Lindy Hop, un ballo di coppia Swing su vari tipi di musica, non solo jazz, che ha una natura molto coinvolgente e d’improvvisazione, del Jive, una danza che si è evoluta dalle sale più tradizionali ed è in qualche modo il genere utilizzato nel danzare su musiche R’n’R, con uno stile molto fluido o più vivace. Non mancano poi corsi di Balboa, su ritmi swing e jazz molto veloci, con un passo quindi più breve e fluido, e una distanza tra i partner ridotta rispetto gli altri balli swing, di Charleston, la “social dance” più in voga degli anni ’20, ballato sia in coppia che come solo, su un ritmo jazz veloce e sincopato in 4/4. E ancora corsi di Two-step, fonte di ispirazione del fox-trot, ancora oggi molto apprezzato perché si può inserire in ogni tipo di ballo swing, di Tip Tap, conosciuto a livello mondiale con il nome di Tap Dance, che consiste in passi jazz percussivi ballati su ritmi diversi. E infine, il Solo Jazz, un ballo libero o improvvisato su musica jazz, da fare anche senza un partner.

I maestri coinvolti, tra i migliori artisti della scena Swing e Rock’n’Roll internazionale, sono: Vincenzo Fesi, Peter Loggins, Katja Završnik, Moe Sakan, Markus Rosendal, Jay Cee, Lucy Sanders, Gaia Nati, Carlotta Mignani, Lizette Rönnqvist, Luca Rizzioli, Remy Kouakou Kouame, Francesco Pezzo, Carolina Lampugnani.

Per accedere alla Summer Jamboree Dance Academy è possibile acquistare i corsi singolarmente o averli tutti con il Dance Academy Pass, l’abbonamento annuale “all inclusive” che dà accesso a tutti i corsi già presenti più tutti quelli che si aggiungeranno in futuro.