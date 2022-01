Al Castello di Montechiarugolo per un San Valentino… da brivido

Come ogni anno, il 5 febbraio sarà la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Quale migliore occasione per fare un piccolo passo nella lotta contro gli sprechi? Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale, presenta un decalogo con 10 semplici consigli da seguire per ridurre gli sprechi in cucina. […]