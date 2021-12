Giornata Mondiale del Volontariato, un milione di volontari italiani hanno aiutato durante la pandemia

Secondo i dati diffusi da Anpas, Misericordie e Croce Rossa, sono stati circa un milione i volontari italiani che durante l’emergenza della pandemia hanno aiutato le persone bisognose, accanto a medici e paramedici.

Come forma di ringraziamento per questa attività gratuita e disinteressata dal valore inestimabile, Spencer Italia Srl – leader nella progettazione e realizzazione di attrezzature e dispositivi made in Italy per i segmenti emergenza-urgenza, safety e funerario – ha ideato in collaborazione con lo IED di Firenze (Istituto Europeo di Design) il premio “The Force of Will”.

Gli studenti di IED Firenze, provenienti da tutto il mondo, hanno accettato la sfida e realizzato 21 opere incentrate sul tema del riconoscimento dell’impegno, del coraggio e dell’altruismo dimostrati dai volontari e dagli operatori italiani dei servizi di emergenza-urgenza durante la pandemia. Pubblicate su un sito dedicato (https://bit.ly/TheForceOfWill), le opere sono state sottoposte al giudizio del web.

Domenica 5 dicembre 2021, nella Giornata mondiale del Volontariato, i lavori più votati del concorso saranno donati ai rappresentanti di ANPAS, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e Croce Rossa Italiana, a La Loggia in Piazzale Michelangelo a Firenze.