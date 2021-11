Milano, teatro Manzoni: un omaggio a Mia Martini

La XXIV edizione di Frantoi Aperti in Umbria, in programma fino al 28 novembre, entra nel vivo con un ricco calendario delle passeggiate a piedi e in bicicletta organizzate nei comuni aderenti all’evento per far scoprire i frantoi e i luoghi di produzione dell’olio umbro nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente. L’iniziativa, pensata con […]