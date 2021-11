Modena: 25 metri di cioccolato rosa

Nel mese di novembre, in occasione del “Mese di sensibilizzazione mondiale del tumore al Polmone” parte la nuova campagna di comunicazione di WALCE Onlus, (Women Against Lung Cancer in Europe – Donne contro il tumore al polmone in Europa), associazione nata per informare, sostenere e supportare pazienti e familiari nella lotta contro il tumore al […]