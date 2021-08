Bellezza nel calice: a Ferragosto si brinda con il Lunaria

Nuove installazioni urbane per comunicare la fioritura della città, nei luoghi del cambiamento. Si chiama “Blooming Rimini” il progetto di comunicazione del Comune di Rimini pensato per accompagnare nei prossimi mesi alcuni delle opere di trasformazione urbana in corso in città. Cantieri che diventano espressione d’arte e creatività, portando nell’immediato un valore aggiunto di bellezza […]