FABA il Raccontastorie più amato dai bambini

FABA il Raccontastorie è un dispositivo audio adatto ai bambini in età prescolare che permette loro di ascoltare storie, canzoni, favole e filastrocche in autonomia.

Un’evoluzione del classico cantastorie, che diventerà l’amico insostituibile per i nuovi bambini, nativi digitali, accompagnandoli nella crescita.

Sicuro e affidabile, FABA è composto da una cassa audio e da tanti Personaggi Sonori, tutti da collezionare.

Il Raccontastorie, intuitivo e semplice da usare, unisce tradizione e tecnologia: la dimensione tattile del personaggio sonoro a quella digitale del dispositivo di ultima generazione, differenziandosi, così, dal mondo delle classiche app rivolte alla prima infanzia. È inoltre display free.

Dal Gruffalò al Piccolo Principe, da Masha di Masha e Orso a Peppa Pig, gli accordi con le più importanti case editrici garantiscono contenuti sempre aggiornati e di qualità, che si rinnovano per adattarsi alle diverse fasi di vita del bambino.

Come si usa FABA

Giocare con FABA è davvero intuitivo. Al primo utilizzo non c’è bisogno di alcun settaggio o manuale di istruzioni. Appena fuori dalla scatola è, infatti, già pronto all’uso: basta posizionare il Personaggio Sonoro sopra la cassa audio Bluetooth® e, come per magia, partirà il racconto.

Questo è possibile grazie al NFC, tecnologia di contatto, una vera novità per questa tipologia di prodotti. Senza bisogno di WiFi né Internet, lo storyteller FABA ha una batteria ricaricabile tramite cavo USB con 8 ore di autonomia e può essere utilizzato anche con le cuffie. Il volume è regolabile ma limitato a 85dB, in modo da non dare fastidio alle orecchie dei più piccoli.

I bambini potranno, così, ascoltare storie sempre nuove o riascoltare le più amate centinaia di volte, imparare le filastrocche, le canzoncine e le ninne nanne.

Scaricando l’APP sullo smartphone e scansionando la base di ogni personaggio, inoltre, è possibile riprodurre le storie anche da mobile, vedendo tutti i personaggi.