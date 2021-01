Un profumo per farci abbracciare nonostante tutto

Indossare un profumo al giorno d’oggi è uno dei pochi modi per farci abbracciare nonostante tutto.

Il Profumo è magia, alchimia: E’ sottile equilibrio tra stile, emozione e relazioni. L’odore che conquista e che strega è sempre legato ad una commozione dell’anima. Ed è proprio quel profumo che può diventare il proprio amuleto da cui non separarsi mai.

La scelta del profumo è una questione di chimica e di pelle. La fragranza è come un colpo di fulmine, un’attrazione fatale che scoppia all’improvviso e da quel momento è destinata ad appagare sensi, corpo e spirito.

Il profumo dona gioia e benessere. Ci ama e ci protegge, ci coccola e ci vizia. Ci ascolta e ci esaudisce.

CLAUDIA SCATTOLINI FRAGRANCE DESIGNER crea e produce fragranze speciali. Per accogliere ciascuno con amorevolezza e regalargli compiacimento e felicità.

Non è bellissimo che un piccolo gesto, come quello di spruzzare due gocce di profumo sulla propria pelle possa diventare un mezzo potente per farci stare bene?

Le fragranze di CLAUDIA SCATTOLINI, nascono dal cuore e dai sentimenti. Dalla ricerca e dallo studio accurato delle materie prime. Dalla convinzione che creare un profumo per chi lo indosserà sulla sua pelle è una emozione profonda e toccante. Perché la scia che lascerà racconterà un pò di sé agli altri. Comunicherà un frammento di ciò che siamo. E quel piccolo frammento si unirà ad altri piccoli frammenti per creare una melodia corale eterna.

L’Extrait de Parfum WOOD&SKIN per esempio è pura esplosione di energia e vitalità e di intensa volitività. Ci sprona ad agire e a non farci fermare da niente e da nessuno. Ci dice che la nostra forza è la volontà di continuare il cammino. Con resilienza e garbo.

Un trionfo speziato di pepe rosa e coriandolo che gioca con le fresche note del bergamotto di Calabria. Passionale di gelsomino Indiano e accenni di cannella, quasi mistica nelle sue note raffinate di cuoio e legni preziosi, con il dolce tocco cipriato del benzoino.

Prezzo al pubblico € 85.