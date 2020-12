Verso un’edilizia sana: Klimahouse Digital Edition mette la salute al centro

“Il tempo della pandemia ha segnato una frattura netta nel rapporto tra i luoghi dell’abitare e le utenze che li vivono: ne è derivata la consapevolezza di spazi inadeguati e a volte insalubri e la preoccupazione di come ottenerne un cambiamento”.

Claudio Sangiorgi, Consigliere del Collegio Ingeneri e Architetti di Milano e Docente a contratto del Politecnico di Milano, sintetizza così una delle tematiche chiave del nostro tempo a cui Klimahouse Digital Edition, attraverso il suo format nuovo e interamente fruibile online, non mancherà di dare ampio spazio.

Dal 27 al 29 gennaio 2021 saranno infatti tanti e variegati gli eventi ad essa dedicata.

Per coinvolgere il pubblico (di professionisti e non solo) verranno utilizzati format nuovi, tra cui un telegiornale di approfondimento sui temi della salute e del benessere in casa. Il mondo medico verrà inoltre messo a confronto diretto con quello tecnico dell’edilizia attraverso interviste a tre voci; verranno organizzate visite “guidate” per scoprire in collegamento live cosa significhi vivere sano, entrando virtualmente nei progetti guidati dal racconto dei committenti. Ogni giorno verrà infine dedicata mezz’ora alla formazione specifica degli operatori, all’interno della “Health Academy”.

Anche il Klimahouse Congress, organizzato in collaborazione con il main partner Agenzia CasaClima, il 27 gennaio, dalle 10:30 alle 12:00, si occuperà della tematica “salute” con un focus sulla qualità dell’aria interna ai tempi di pandemia. Keynote speaker della mattinata Philomena Bluyssen, Professore Ordinario di “Indoor Environment” presso la Delft University of Technology (NL), nonché una delle massime esperte in tema di qualità dell’aria degli edifici e delle implicazioni che questa ha sulla salute di chi li abita. Recentemente ha pubblicato uno studio di forte impatto sulla diffusione del coronavirus nell’aria in ambienti chiusi e avviato il “SenseLab”, avanguardistico laboratorio di ricerca, pensato per sperimentare differenti condizioni ambientali interne e trarne le adeguate conclusioni per (ri)progettare edifici sani.