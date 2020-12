Babbo Natale presenta la sua casa online

Il sogno di tutti i bambini, ma non solo, è quello di incontrare Babbo Natale e di visitare la sua casa. Casa.it quest’anno permetterà di esaudire questo desiderio.

In esclusiva per Casa.it, Babbo Natale in persona presenterà la sua casa online mostrandone le stanze, anche quelle più segrete: dalla sala dove legge le letterine alla dispensa, dalla “sala del bosco”, costruita per le sue renne, al laboratorio dei dolci. Un viaggio straordinario tra decorazioni, arredi e racconti incredibili.

Babbo Natale presenterà dal vivo la sua casa nascosta tra i boschi del Polo Nord dove vive tutto l’anno insieme alle renne e agli elfi preparandosi al Natale. Sarà un vero e proprio spettacolo dove Babbo Natale racconterà una magica storia per grandi e piccini.

È possibile avere una piccola anticipazione di come è fatta la casa di Babbo Natale sul Blog di Casa.it dove si potranno vedere alcune immagini e scoprire le stanze principali.

Dal 17 al 24 dicembre, poi, ci saranno delle speciali sessioni online dal vivo gratuite dove le persone potranno vivere questa straordinaria esperienza natalizia incontrando Babbo Natale. Tutte le istruzioni per prenotarsi sulla pagina dedicata all’iniziativa.

Casa.it con questa iniziativa ha deciso di augurare un Buon Natale in un modo davvero speciale aprendo le porte della casa che tutti sono curiosi di vedere, facendola raccontare eccezionalmente dal suo proprietario: Babbo Natale.