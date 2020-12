A Natale ogni Stella vale!

Dai vasi ‘parlanti’ ai dettagli home-made per la tavola, dagli alberi fai-da-te fino a originali Calendari dell’Avvento… le idee per decorare a festa la casa sono davvero moltissime e facili da realizzare!

Le Stelle di Natale daranno poi quel ‘tocco in più’, creando bellissimi giochi di colore e infinite possibilità di personalizzazione.

Stars for Europe, protagonista della campagna divulgativa fondata dai coltivatori europei di Poinsettia (la Stella di Natale appunto), regala tante idee per realizzare composizioni ‘DIY’ davvero semplici da realizzare.