Sorpresa! Bouquet estivi con Gerani

Sapevi che i Gerani sono perfetti per creare degli originali regali fai da te?

Un regalo di benvenuto, un pensiero per un invito a cena, un ‘buon compleanno’ o un gesto di ringraziamento: i fiori sono la soluzione giusta!

Nei mesi estivi, si possono realizzare dei bouquet di Gerani, originali, facili da creare e da personalizzare, per stupire proprio tutti!

Pelargonium for Europe – protagonista della campagna divulgativa europea dedicata alla pianta del Geranio – regala tante idee per realizzare composizioni ‘DIY’ facili da replicare a casa. Le idee per dei bouquet estivi sono tra le più svariate!

‘BOUQUET IN VIMINI’

Per gli amanti dello stile semplice ma elegante, un bouquet racchiuso in una cesta con Gerani in fiore: una splendida idea regalo che colpirà tutti i sensi, dalla vista all’olfatto! Il Geranio Angels Perfume è davvero perfetto grazie ai suoi fiori bicolore e l’irresistibile profumo di limone.

‘CLASSICO MA NON TROPPO’

I Gerani recisi sono l’ideale per creare composizioni bouquet fresche e profumate: uniti a ramoscelli di eucalipto, erbe dolci e garofani faranno un figurone! Perfette se sistemate in un vaso trasparente di vetro. Il consiglio in più: mescolare le tonalità di colore più accese al verde.

‘BOUQUET IN CARROZZA’

Un bouquet inaspettato? Perché non scegliere un vecchio carretto da giardinaggio (magari scovandoli ai mercatini dell’antiquariato, o tra i ricordi di famiglia)! Si trasformerà in poche mosse in un vaso fiorito, perfetto come decorazione estiva. Basterà scegliere la tonalità di Gerani più adatta all’ambiente!

‘SHOPPING BOUQUET’

L’idea chic? Gerani da asporto! Una shopping in paglia (perfette anche quelle da spiaggia nei colori naturali) può diventare il contenitore trendy per i Gerani. Un’idea semplice e originale, ideale come regalo per le più fashion victim!