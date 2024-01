La Stella si colora del Pantone Peach Fuzz!

Il 2024 è appena iniziato ed è già ricchissimo di nuovi trend!

Tra questi, il Colore Pantone dell’anno, Peach Fuzz: una delicata sfumatura color pesca che irradia calore e simboleggia calma e serenità.

Per essere sempre ‘all’ultima moda’ anche nella decorazione degli ambienti domestici, perché non sfruttare ancora le Stelle di Natale, soprattutto nelle tonalità più rosate che ricordano il colore del momento!

Una nuance sofisticata e meno conosciuta per questa pianta, che ben si presta a dare il benvenuto al nuovo anno.

Gli esperti Stars for Europe, associazione dei coltivatori europei di Poinsettia sostenuta dal programma UE “Stars Unite Europe”, offrono tantissimi spunti per abbellire la propria casa e curare al meglio la regina della stagione invernale.