Siamo entusiasti di introdurre la campagna “Destinazione Posso – Il mio viaggio con l’angioedema ereditario”, promossa da Takeda con il patrocinio di A.A.E.E., ITACA e UNIAMO. Questa iniziativa rivoluzionaria mira a cambiare la percezione dell’angioedema ereditario, una malattia genetica rara, attraverso la sensibilizzazione.

Il volto pulsante di questa campagna è Enzo Miccio, noto conduttore televisivo, che con il cortometraggio “Tutto il tempo del mondo” offre uno sguardo intimo nella vita di chi convive con questa malattia genetica. Un viaggio straordinario da Milano a Roma, dove Enzo si unisce a Chiara e al giovane attore Gaetano, il quale condivide la sua esperienza con l’angioedema ereditario.

Enzo Miccio è stato scelto come testimonial non solo per la sua celebrità, ma anche per la sua eleganza nel trattare argomenti delicati. Il suo coinvolgimento amplifica la portata della campagna, raggiungendo un vasto pubblico e sollevando l’importanza della consapevolezza e della comprensione.

Mentre celebriamo la gioia e la solidarietà in questo periodo natalizio, la campagna “Destinazione Posso” ci invita a riflettere su coloro che affrontano sfide uniche, come i pazienti con angioedema ereditario.

In allegato, troverete il comunicato stampa. Su richiesta, siamo lieti di condividere il cortometraggio, un potente strumento per diffondere la consapevolezza su questa malattia e ispirare una maggiore comprensione.