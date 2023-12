Natale, senzatetto: cene speciali in strada

Una settimana di festeggiamenti in strada per essere a fianco di chi è più fragile: tornano anche quest’anno le cene natalizie itineranti di Progetto Arca con speciali menù della tradizione distribuite grazie alle Cucine mobili, gli ormai noti foodtruck con forni e bollitori a bordo che girano per le città dispensando pasti caldi alle persone senza dimora.

Ogni settimana sono in tutto 2.600 le cene, e altrettante colazioni, distribuite con le Cucine mobili in 7 città: Milano, Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari. Proprio in queste città, nella settimana che precede il Natale, da lunedì 18 a domenica 24 dicembre, tutte le sere vengono distribuite cene speciali a base di pasta al forno, torte salate con verdure, frutta e tanti piccoli panettoni in regalo.

A Milano in particolare la sera di giovedì 21 dicembre verrà imbandita nel centro della città una lunga tavolata delle feste dove i volontari offriranno cena e regali a tutte le persone fragili che vorranno partecipare. La cucina di Progetto Arca lavora con grande impegno da tempo per proporre un ricco menù – sempre con l’attenzione alle diverse culture e intolleranze – che prevede tartine come antipasto, lasagne in doppia versione al ragù e alle verdure, pollo arrosto con patate al forno e l’immancabile panettone.

La serata verrà allietata dai canti di Natale del coro di San Giovanni Battista in Trenno e dalla consegna di tanti regali, pensati come sempre per chi vive in strada, da parte dei volontari di Progetto Arca: zaini capienti e borracce termiche.

Uno speciale pensiero di Natale va anche alle famiglie in difficoltà che Progetto Arca sostiene dal punto di vista abitativo, fornendo case in housing sociale, e alimentare, mettendo a disposizione spese gratis nei Market solidali di recente apertura (4 a Milano e poi a Roma, Napoli, Bari, Ragusa). Ai pacchi viveri e alle spese alimentari sono destinati più di 2.500 panettoni.

Per sostenere tutte le iniziative organizzate per il Natale, Progetto Arca ha lanciato la campagna “Illumina il Natale dei senzatetto”: https://sostieni.progettoarca.org/campagna/illumina-il-natale/