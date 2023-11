Bimbi tra gli 11 e i 13 anni sempre in internet

In Italia il 78,3% dei bambini tra gli 11 e i 13 anni usa internet tutto il giorno e può usare il proprio smartphone. Se il bambino è più grande di chiunque possieda o usi uno smartphone , aumenta notevolmente il numero di bambini tra i 6 e i 10 anni che usano il cellulare ininterrottamente durante la pandemia: dal 18,4% al 30,2% nel 2018-19 e 2021-22.

Nonostante la fruizione di queste trasmissioni, nella mappa europea della competizione digitale 16-19 anni, l’Italia si colloca ai quarti di finale: la quota dei media a concorrenza limitata è del 42%, contro un media europeo del 31% . Tuteliamo la conoscenza delle competenze digitali acquisite, in Italia è più di 1 su 4 (27%), con il 50% dei francesi e il 47% degli spagnoli.

La media italiana presenta un’ampia gamma di territori, con il Sud che è il più popolare in Europa (34% e 39%).

È questa la data della XIV edizione del Fanteria Atlantidea che nasce in Italia, con il titolo “Digital Time”, edita da Save the Children – l’Organizzazione Internazionale altri 100 anni per salvare il bambino e la bambina e garantire il futuro -, in vista del Compleanno Mondiale dei Neonati e degli Adolescenti , che sarà celebrato lunedì 20 novembre.

L’Atlante è una foto dall’Italia in un momento in cui la vita del bambino è “data”, registrata e condivisa sul web, e cerca opportunità per neonati, bambini piccoli e adolescenti di affrontare i nuovi sviluppi dell’onlife. vita molto reale e virtuale. Questo è il risultato di una visualizzazione digitale, anche se è anch’essa esclusiva della dimensione online, se non vi ha accesso o se è per te privata. Nella pubblicazione di Save the Children, dati, mappa e intervista fotografano il bisogno di protezione per iù giovani mentre confrontano le “opportunità rischiose” della rivoluzione digitale in un’Italia che conta ancora ritardi e carenze sulla strada per la transizione digitale , collocandosi al 18th post tra i 27 stati membri dell’UE rispetto alla digitalizzazione dell’economia e della società . Per garantire la connettività, le famiglie gli accessi alla banda ultralarga a fine 2022 saranno il 52% (dato sensibilmente aumentato nel 2016, quando sarà all’8%), con la provincia di Milano nella sua attuale classe (86,6%) e Isernia sullo sfondo (32,4%).

“Scambi opportunità e rischi, questo Atlante dell’Infanzia ha visto una foto di luci e ombre delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi stanno affrontando nel percorso lungo le autostrade digitali. Questo è lo stato del suono nel tasto ed evita i suoni, ma i suoni ci sono se è contratto e credo che alla lunga autostrade giochi da sola. La pandemia di Covid-19 ha segnato un punto di cambiamento nella transizione digitale: ha acquisito un’importanza a lungo termine nella vita dei neonati con un aumento del tempo trascorso davanti a pc e tablet. Tutti gli altri studenti hanno sfruttare la necessità di competere nel mondo digitale. Si propone, pertanto, un’analisi delle conoscenze e dei gap esistenti, unendosi a un intervento di contrasto alle opportunità educative digitali, una dimensione di opportunità educative che priva i bambini e incoraggia opportunità di apprendimento, sperimentazione, liberazione delle proprie capacità, talenti e aspirazioni. l’uso responsabile, etico e creativo degli strumenti digitali. Inoltre, è fondamentale migliorare lo sviluppo e agire sull’acquisizione delle competenze digitali necessarie: la tecnologia può essere una grande opportunità di prosperità e democrazia, sarà universale e utilizzata in secondo luogo nell’ambito del governo comune, sarà possibile per mantenere lo sviluppo e lo sviluppo.“creare un esercito di esclusioni”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttore Generale di Save the Children.

Tra gli adolescenti cresce ache il tempo trascorso online : a inizio 2023 quasi la metà (il 47%) dei 3,400 11-19enni intervistati in occasione del Safer Internet Day ha dichiarato di passare oltre 5 ore al giorno online (era il 30% nel 2020 ) e per il 37% controlla sempre di più lo smartphone. [3]

La giornata dei ragazzi ruota, in larga parte, atorno all’universo digitale ed è ache attraverso la vita online che si modella la loro identità, amicizie comprese. Se per molti adolescenti stare in rete, scambiarsi contenuti e messaggi, può essere un elemento di apertura al mondo, di fuoriuscita dall’olamento con la possibilità di scoprire interessati e condividerli, per altri può rappresentare una sfida che crea ansia : sui social gli adolescenti Se rappresenta e l’identità della formazione è già pubblicata, immediatamente, verrà confermata l’approvazione o l’approvazione di un potenziale pubblico.

Spesso la scuola si prepara a intercettare questi fenomeni : nelle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato al monitoraggio sulla piattaforma ittituzionale ELISA, i docenti stimano che la percentuale di studenti e studenti coinvolti nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sia poco meno del 6% , a dato lontano dalla percentuale di coinvolgimento nei fenomeni dichiarata dai ragazzi. Potrete conoscere anche gli strumenti di allarme di cui la scuola è a disposizione: solo il 18% degli studenti e degli studenti delle scuole superiori partecipa al monitoraggio, come denunciato da chi fa riferimento al contrasto al bullismo e ad altri cyberbullismo nel patrimonio scolastico. e il 51% non è stato rivelato ma si sente parlare di questa cifra .

“ Internet non è ciò che pensavo per i bambini. Le norme e i regolamenti, i suoi algoritmi e la sua attività non sono progettati per accogliere allo stesso modo bambini e adolescenti. È proprio dietro l’angolo che c’è un’emergenza nell’ambiente digitale, quindi non devi preoccuparti di questo. L’entrata in vigore il 21 novembre della decisione dell’Agcom con la sim intestata in minori che non ha accesso a contenuti inappropriati deve essere presentata solo al primo passo di un piano più ampio per un ambiente digitale per bambini, neonati e adolescenti. Utilizzare le nuove tecnologie per verificarne l’effetto e, se scritto sui social, esaltare il contrasto tra produzione, diffusione e risultati di pornografia infantile e distribuzione di immagini private con consenso, cyberbullismo, registrazioni audio e tutto ciò che lo rende violento e distorce l’impatto con la vista posteriore per la navigazione. Fondamentale per l’Unione Europea, però, è che l’approvazione della Proposta di Regolamentazione sia preventiva e la lotta contro gli abusi sia sottoposta a minori restrizioni prioritarie affinché la posizione possa assumere una posizione attrattiva nel contrasto alla pornografia minorile. Per questo motivo c’è un forte investimento in termini economici e tecnologici, ma non posso accettare la sicurezza di mio figlio in futuro se la considero un rischio importante per il commercio o l’online banking. Senza sottovalutare, in definitiva, la necessità di responsabilità degli adulti, a partire dai genitori. Per migliorare la coerenza del prodotto, ad esempio, il prodotto deve essere inserito nell’interfaccia utente di tutti i dispositivi digitali e informato e validato scientificamente intorno alla nascita del bambino per un’esposizione precoce e prolungata e può essere acquistato per un neonato. Più in generale, la comunità educativa deve essere fortemente attratta perché l’ambiente digitale può essere utilizzato per favorire e favorire un prezioso spazio di protagonismo”, secondo Raffaela Milano, Direttore dei programmi Italia-Europa di Save the Children.

I giovani e il digitale

Ragazze e ragazzi sfruttano la concessione per molteplici attività, della mesageria istantanea , utilizzata dal 93% dei 14-17 anni. Altra attività online preferita dai teenager è: salvare video (84%, in aumento), frequentare i social media (79%) – con Facebook in drastico calo con Instagram, TikTok e Snapchat in aumento – e utilizzare i videogiochi (72,4%). Se la frequenza aumenta con un maggior costo e intensità dei social (84% contro il 74% dei media), il gaming impregna con maggiore intensità (81% contro il 64% delle ragazze) e il canale video suona sempre più . I videogioco – in Italia c’è un mercato in continua espansione da cui emerge che il 47% dei ragazzi ha tra i 6 e i 24 anni – è la vita sociale di bambini e adolescenti che possiedono anche la propria identità, il valore della che hanno in discussione e se affronti i tuoi molteplici temi, ma non so di cosa stai parlando, non capisco le regole della privacy o il modo in cui interagisco con altre lingue o sono soggetto alle rigide regole dell’algoritmo. Ma utilizzo la connessione anche per l’informazione: è al 28,5% degli 11-17enni ed è disponibile online (percentuale di vendita al 37% dei 14-17enni) e i canali social arrivano come canali informativi , e anche questo non sempre dichiara di sapersi difendere la lastra insidie ​​delle fake news. Possediamo disinformazione dove la principale fonte di informazione è il 49% degli adolescenti e preadolescenti in Italia che partecipano a un sondaggio di Microsoft su accesso online, più violenza, cyberbullismo e dei discorsi d’odio. Per i preadolescenti (11-13 anni), secondo Istat (2022), è possibile utilizzare la connessione per ricevere notifiche online (21,2% delle femmine contro 13,7% dei maschi) o prenotarsi (19,8% contro 13,6%) , confermando la tendenza a leggere le lettere con maggiore attenzione, se il libro è su supporto digitale.

Utilizzo i social media anche per condividere consapevolezza, informazioni e motivazione e per facilitare la collaborazione e la partecipazione nella piattaforma digitale per creare un cambiamento significativo: sconti fino al 14%. esprimete solo opinioni sulle vostre politiche social o web (ad es. blog, social network), con una differenza nella natura del vostro profilo in crescita: è il 27,5% degli stessi e il 30,6% delle donne .

Genitori onlife

Nonostante le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – recepite anche dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) – non utilizziamo dispositivi digitali per neonati e bambini di età inferiore a 2 anni, secondo un recente anno dell’Istituto di Medicina Superiore Sanità , in Italia sono il 22,1% i bambini di età compresa tra 2-5 mesi che passano il tempo prima di essere davanti allo schermo (tv, computer, tablet o smartphone), ma proprio per questo sono abbastanza piccoli per essere bambini. Vivo la speranza in crescendo con l’aumentare dell’estate: se si considera il tempo della piena fruizione, va di giorno in giorno in un altro giorno, la percentuale di bambini e neonati ha una speranza agli schermi tra gli 11 e 15 mesi in i media sono arrivati ​​al 58,1%, quasi 3 su 5 . Un altro bambino su 6 va in un bambino di un anno e mezzo, è il 3% per sempre più bambini. È troppo presto e prolungato, ma potrebbe avere un impatto negativo sugli aspetti cognitivi, linguistici ed emotivi del bambino, durante il lungo periodo dei comportamenti sedentari e obesi preferiti dal bambino. Non solo degli schermi, è anche una viola che utilizza un assistente vocale: è il 46% delle famiglie con un bambino o un bambino tra gli 8 anni e in possesso di un assistente vocale, per cui 1 bambino interagisce con 3 anche se questo appare in autonomia, non è possibile progettare per loro. Questa parte dello strumento ha la capacità di migliorare le capacità comunicative dei bambini (ad esempio, per l’apprendimento di una lingua straniera o per altre applicazioni didattiche), ma ha anche l’effetto di avere un impatto cognitivo e sociale positivo sulla materia. con questa macchina è qualcosa che ovviamente non è appropriato, attribuendone le caratteristiche mentali e sociali.

Pratiche più o meno inconsapevoli, come quella della condivisione (la condizione da parte dei miei genitori di dati, foto e informazioni del titolare rilevate tramite app e social), puoi sperare per tuo figlio comporta seri rischi: è è sempre sicuro violare la tua privacy e all’accesso illegale a dati potenzialmente sfruttabili in modo improprio da criminali informatici, ad esempio per il furto dell’identità digitale. È possibile lasciare in mente la sicurezza del bambino, o provocare le emozioni del bambino, nel momento delle immagini e delle informazioni per continuare a girare nel futuro e quando il bambino sta crescendo, il mio bambino nasce, non scompare quasi il più presto possibile, anche se ciò non accade Il 73% dei bambini che vivono in Europa vengono presentati online principalmente per i loro compleanni.

Dipendenza da Internet

L’Atlante di Save the Children evidenzia che in Italia le ragazze e ragazzi di 11, 13 e 15 anni più problematici nell’uso dei social media sono il 13,5% . È facile dire che è un peccato ed è ancora più critico nei confronti di ciò che è il 13esimo compleanno : è la motivazione principale dell’uso intensivo dei social media, è ciò che sfugge ai sentimenti negativi. Tuttavia, va tenuto presente che il 24% dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni non ha un uso problematico : coloro che hanno perso l’età di 11 anni sono probabilmente più propensi che no. [ 15]

Mi comporto a rischio di dipendenza dalla tecnologia, dai social media o dai giochi online, che è correlato ad un aumento dell’ansia sociale, della depressione e dell’impulsività, non solo con una scarsa qualità del suono ma anche con uno scarso rendimento scolastico. L’uso intensivo di Internet è associato anche ad un elevato rischio di obesità o obesità , causa di inattività (navigare a lungo perché lento o seduto, per lo più fermi), e per le cattive abitudini alimentari legate all’iperconnesione. In Italia il numero di ragazze e ragazzi è aumentato negli ultimi anni: la sua popolarità al Sud, con la Campania in testa (31,6%)] è aumentata e la percentuale di 6-17 anni è ancora utilizzata da il cellulare.tutto quello che faccio (fino all’83%) e tanto pratico meno sport.

La prevenzione è un primo passo importante e dovrebbe concentrarsi su un numero maggiore di bambini che hanno maggiori probabilità di dipendere da Internet se ciò risulta difficile durante l’infanzia e l’adolescenza e richiede un approccio all’istruzione e alla vita familiare .

Benché non ha ancora una definizione unificata di Internet , in Italia conta 87 centri territoriali che offrono assistenza minori con un’équipe multidisciplinare formata da psicologi, assistenti sociali ed educatori. La regione è concentrata al Nord, con le principali regioni Lombardia (33 centri) e, nel Seguire, Marche (10), Liguria (9), Veneto, Toscana e Umbria (5), Lazio (4), Sicilia (3 ). Non in tutta la regione è presente struttura sanitaria che si occupa, tra gli altri servizi, di altre dipendenze come que tecnologiche: tra queste, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria.

Delle 10mila persone, giovani e adulti, che finiscono in questi servizi, la fascia d’età è più rappresentativa quella 15-17 (con il 13,7% dei maschi e il 9,2% delle ragazze) tra cui tra 0 e 17 anni, completo di tutto, costa quasi il 30% del totale. Per fare la diagnosi, il primo post è un tuffo generico in internet, e a seguire , disturbo da gioco in internet, il tuffo nelle relazioni virtuali, nel suo mondo virtuale, shopping online e sovraccarico cognitivo (sovraccarico di informazioni), sopra la ricerca. alle informazioni sul web. Spesso molte di queste dipendenze sono collegate anche ache con altri fenomeni: è emerso, per esempio, che ragazze e ragazzi che presentano un uso problematico o internet hanno anche una probabilità maggiore di soffrire di alimenti di alimentazione o mostrare un maggiore consumo di alcole e ansiolitici .

La scuola digitale

Nel processo di alfabetizzazione digitale, la scuola fornisce una modalità fondamentale per utilizzare la lingua e gli strumenti in modo adeguato e sicuro. Dotare la scuola di una connessione veloce e stabile e di adeguatezza degli strumenti digitali rappresenta il presupposto essenziale per superare il digital divide e contrastare la possibilità dell’educazione digitale, privilegiandola nella sua situazione in cui è particolarmente svantaggiata dove maggiore è l’incidente della eventuale materiale ed educativa . In questa direzione, un passo importante per la transizione digitale del mondo della scuola lo sostiene il PNRR, che dispone di 2,1 miliardi di euro per finanziare con l’intervento del cablaggio la Scuola di Pianoforte 4.0, l’innovazione dell’ambiente per l’apprendimento digitale Gli strumenti in tutta la scuola dispongono di oltre 800 milioni di strumenti di formazione digitale.

La tecnologia digitale è un potente strumento di innovazione e sperimentazione, oltre che di inclusione. L’ultima applicazione sperimentale è l’ultima applicazione di gioco: pannello Escape Room per introdurre il declino dell’antico videogioco greco utilizzando Minecraft, anche attraverso il coding , la programmazione informatica aperta, tutte le tue attività preferite: creatività, problem solving e lavoro di squadra.

In questo grande processo di traduzione digitale della scuola, fondamentale modalità di apprendimento per facilitare l’integrazione dei linguaggi digitali con quelli più tradizionali, in un quadro di innovazione occorre apprendere anche interrogandosi su come si trasforma l’intelligenza artificiale. . Per questo motivo l’Italia ha un corpo educativo che è abbestanza anziano: oltre ad aver frequentato la scuola secondaria di quattro anni in età superiore ai 50 anni, ho iniziato la mia carriera quando la rivoluzione tecnologica non era ancora affermata.

L’Organizzazione ricorda che il primo Piano Nazionale Digitale risale al 2015 e che, a distanza di anni è fondamentale verificare l’impatto dei provvedimenti messi en campo e fare in modo che gli ingenti Investimenti del PNRR arrivano nei territori dove c’è maggiore Anche necessario per contrasto e formattazione errata. Auspicio di vedere il programma “Conoscenza Digitale” promosso da Save the Children in cento scuole italiane, dove il valore dell’apprendimento digitale non attiene all’educazione civica, per valorizzare non solo la capacità di allungamento della tecnologia, ma anche la formazione del pensiero critico e la capacità di essere in rete attori creativi e consapevoli.