Non c’è estate senza i Gerani

I Gerani sono una festa per gli occhi! Colori vitaminici, forme e dimensioni di ogni tipo e facilissimi da curare… un’ondata di ‘good vibes’, i fiori perfetti per l’estate!

Per preservare queste piante durante le ore più calde e fino all’autunno, ecco i consigli degli esperti di Pelargonium for Europe, associazione impegnata nella campagna divulgativa dedicata alla pianta del Geranio.

La check list da tenere sotto mano:

Il terreno più adatto

Come gestire il drenaggio

Prevedere la giusta distanza

Il posto ideale

Dosare il concime

Svernamento

I Gerani sono ideali anche per creare delle originali decorazioni ‘do it yourself’: gli allestimenti floreali riescono sempre ad assicurare un tocco green alla nostra casa.

Inoltre, la soddisfazione di riuscire a creare qualcosa con le nostre mani, magari usando anche oggetti di recupero, è impagabile!

Di seguito alcune idee DIY con i Gerani:

Vaso ‘marino’

Per una cena a tema, è necessario un centrotavola che sia all’altezza e che si abbini. Seguendo questa ispirazione sarà facile individuare l’elemento di decorazione con cui personalizzare il vaso e completare la nostra opera.

Per realizzarlo sono necessari: una semplice fioriera, un po’ di colla a caldo, accessori decorativi a piacere, delle piante di Geranio, ad esempio nella tipologia ‘nobile’ come in foto.

Consiglio: il vaso può essere personalizzato anche con oggetti ed elementi naturali raccolti durante una gita ‘ad alta quota’ in montagna!