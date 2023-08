Estate in sicurezza: nuova funzione di Instagram

Instagram annuncia una nuova funzione per proteggere la community da immagini e video indesiderati nei DM. Questa novità sarà particolarmente significativa per le donne, che maggiormente vengono raggiunte da messaggi indesiderati, oltre che per gli adolescenti, le cui interazioni sulla piattaforma vanno protette il più possibile.

Con questa novità, chiunque cerchi di inviare richieste di DM a persone da cui non è seguito si troverà di fronte a due nuove restrizioni:

Modalità invito: invece di poter inviare un numero illimitato di richieste di DM a chi non ti segue, ora sarà possibile inviare un solo messaggio, che fungerà da invito per continuare a chattare. Si potrà continuare a inviargli DM solo quando avrà accettato la richiesta. Inoltre, non si potrà mandare una richiesta di DM a persone che non si seguono per le successive 24 ore.

Solo testo: questo messaggio di invito è limitato a contenuti di solo testo. Si potranno quindi inviare immagini, video o note vocali a chi non si segue solo dopo che avrà accettato la richiesta.

In questo modo, nessuno riceverà più immagini o video indesiderati da persone che non segue, né gli estranei potranno inviargli messaggi ripetutamente. Abbiamo condiviso maggiori dettagli su questa nuova funzione durante la prima fase di test lo scorso giugno.

“Vogliamo che tutti si sentano sicuri quando aprono i DM. Per questo stiamo testando nuove funzioni che impediscano di ricevere immagini, video o messaggi ripetuti da chi non seguiamo, finché non viene accettata la richiesta a chattare. Siamo contenti del feedback che riceviamo dalla nostra community e continueremo ad ascoltarla per trovare il modo di aiutare tutti a sentirsi più sicuri su Instagram” – Cindy Southworth, Head of Women’s Safety di Meta.

Questa novità, insieme agli strumenti già esistenti, è un ulteriore passo avanti per aiutare le donne e gli adolescenti a proteggersi da contatti indesiderati. Tra questi:

Strumenti per controllare le interazioni:

Parole nascoste: attivando Parole Nascoste, è possibile creare una lista personalizzata di parole, frasi ed emoji che non si vogliono vedere, in modo da nascondere i commenti e le richieste di messaggio che le contengono.

Limitazioni: ti permette di proteggerti da commenti o richieste di DM indesiderati. Attivandola, potrai nascondere automaticamente i commenti e le richieste di DM provenienti da persone che non ti seguono o che hanno iniziato a seguirti solo di recente.

Restrizioni: consente di controllare in modo più discreto le interazioni di contatti indesiderati, senza doverli bloccare. Una volta attivata, i commenti di queste persone saranno visibili soltanto a loro, senza che sappiano che nessun altro li vede. Tutti i DM che invieranno andranno nella cartella di richieste di messaggio.

Blocco degli account: bloccare qualcuno significa non permettergli di inviarti messaggi o interagire con i tuoi contenuti. Inoltre, bloccando una persona, hai la possibilità di bloccare tutti gli altri account che questa ha o che potrebbe creare.