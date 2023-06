“Fermiamo il far west dei cannabis store e gli inni alla droga del rapper”

Giornata mondiale contro le droghe, MOIGE: “Fermiamo l’inaccettabile far west dei cannabis store e gli inni alla droga del rapper che si rivolgono ai minori”

Il 26 giugno è la giornata mondiale della lotta alle droghe.

“Credo che il primo passo da compiere sia il superamento della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, che porta molte persone, anche minori, a legittimare l’uso delle seconde, che vengono spesso percepite come poco dannose. – Commenta Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE, Movimento Italiano Genitori – Una narrazione rafforzata soprattutto da rapper e trapper, che mostrano l’uso di queste sostanze come qualcosa di aggregante e di tendenza, e non come qualcosa che mette a serio rischio la salute. E tutti questi cannabis shop che sono nati come funghi negli ultimi anni, che non aiutano certo a fermare la diffusione della sostanza, sia pur a basso principio attivo tra i minorenni. È urgente e necessario regolamentarli al più presto, sanzionando fortemente la vendita ai minori. Chiediamo un grande piano educativo che i nostri ragazzi conoscano i reali effetti delle droghe che spesso considerano leggere. Per far questo, però, è necessario un patto di corresponsabilizzazione educativa che coinvolga tutti i soggetti preposti all’educazione dei minori, cioè, genitori, scuola, enti sportivi”.