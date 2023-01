Grammy, Maneskin nella nomination di ‘Miglior artista esordiente’

In ascesa nelle classifiche internazionali, i Maneskin irrompono nuovamente anche in quella dei bookmaker, a dieci giorni dalla cerimonia dei Grammy che li vede in nomination nella categoria di Miglior artista esordiente. La popolarità crescente della band, ancora una volta intervenuta al “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, porta il quartetto romano sul podio degli analisti, a quota 6,50 su Planetwin365. Davanti a Damiano e compagni la rivelazione Latto (a 1,48), la rapper statunitense salita alla ribalta con l’album 777. A contendere il premio ai Maneskin anche la cantante brasiliana Anitta, già candidata in sei edizioni dei Latin Grammy Awards, mentre alle loro spalle si piazzano Muni Long (9), Omar Apollo (11) e Wet Lag (11). Per quanto riguarda l’album dell’anno, i bookie puntano invece su “Renaissance” di Beyoncé (1,77), mentre per la canzone la prima scelta è Adele (1,95) con “Easy on me”.