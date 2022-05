“I am Mariupol”, il progetto per la salute mentale dei bambini ucraini

L’escalation del conflitto tra Russia e Ucraina ha causato in Europa la più grande crisi umanitaria di rifugiati e profughi in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Dal 24 febbraio scorso sono, secondo gli ultimi dati, oltre 6 milioni le persone fuggite dall’Ucraina nei Paesi confinanti, di questi quasi la metà sono bambini, con cicatrici che resteranno per sempre nelle loro vite. Lo staff di Save the Children – che opera in Ucraina dal 2014 – sta già assistendo alle conseguenze psicologiche ed emotive dell’impatto della guerra sui bambini e facendo una valutazione dei bisogni che identificano il supporto psicologico come una delle maggiori priorità nella risposta

Alcune città in particolare hanno subito il devastante impatto della guerra, come Mariupol. Per offrire supporto psico-sociale integrato per la salute mentale dei bambini e delle famiglie sfuggite agli orrori di Mariupol, Save the Children ha avviato il progetto “I am Mariupol”.

Cuore dell’intervento, annunciato oggi, nell’ambito dell’evento IMPOSSIBILE 2022, sono sei centri comunitari che verranno aperti in diverse città dell’Ucraina – già attivi quelli di Zaporizhzhia e Dnipro e di prossima apertura quelli di Vinnytsia, Kiev, Lviv e Odesa – per fornire assistenza umanitaria, informativa, medica e psicologica, ma soprattutto per consentire agli abitanti di sentirsi parte di una comunità nonostante la loro città sia martoriata dalla guerra.

“Una città non è fatta solo di edifici, ma anche e soprattutto di persone. Finché le persone vivono anche la loro città vive con loro. Gli sfollati di Mariupol condividono esperienze uniche e drammatiche e hanno chiesto aiuto per riuscire a rimanere uniti e sostenersi a vicenda. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Mariupol, è estremamente innovativo perché non si limita a soddisfare i bisogni primari, ma si adopera per creare una vera e propria rete per mantenere coesa la comunità. Attraverso i centri di Save the Children, gli abitanti di Mariupol potranno ricevere il supporto necessario per affrontare i traumi vissuti, sia a livello individuale che comunitario, e saranno aiutati anche nel loro il loro ritorno a Mariupol quando le condizioni lo permetteranno”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.

Oltre che della distribuzione di kit alimentari e igienici, verrà fornito aiuto e mezzi tecnologici per la creazione di una rete comunitaria, saranno attivati gruppi di sostegno tra pari volti a incoraggiare la resilienza di adolescenti e giovani. Inoltre nei centri verranno ideati programmi specifici per le ragazze e gruppi di supporto alla genitorialità. Particolare attenzione sarà rivolta al sostegno mentale e psicologico e verranno attrezzati degli spazi a misura di bambini.

I media partner dell’evento IMPOSSIBILE 2022, che ha il patrocinio di Rai per il Sociale, sono l’agenzia ANSA, Rai News 24, Rai Radio 3, Vanity Fair e Internazionale Kids e Tlon.

Durante l’intero programma, dal 19 al 22 maggio, IMPOSSIBILE 2022 sarà presente anche online dalle ore 8:30 alle 22 con una serie di momenti live per riflettere e confrontarsi sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza messe a dura prova dagli effetti della pandemia, dai conflitti in atto, dalla crisi alimentare, dalle disuguaglianze e della povertà materiale ed educativa. In particolare, il 19 e il 20, dalle ore 18 alle 22, è prevista la diretta sui canali social di Save the Children e Tlon, con Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, scrittori e ideatori di Tlon, per dialogare con 30 esperti di impossibile e per riflettere insieme su un futuro che diventi possibile. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina di IMPOSSIBILE 2022.