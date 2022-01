Dal 17 al 20 gennaio a Roma il festival “Fuorinorma”

Prosegue dal 17 al 20 gennaio a Roma la quinta edizione di “Fuorinorma. La via neosperimentale del cinema italiano” a cura di Adriano Aprà, e lo fa alla Casa del Cinema, nel cuore di Villa Borghese (largo Marcello Mastroianni 1).

Nella Sala Kodak, “Fuorinorma 5”, realizzato con il contributo di MiC, CNA e Fondazione Cinema per Roma e il sostegno di Regione Lazio, presenta una selezione di film recenti di autori italiani, di lungo e di cortometraggio, di finzione, documentari, sperimentali, di animazione.

I film sono tutti caratterizzati da una ricerca originale di nuovi modi espressivi e di temi inconsueti, « esempi di opposizione creativa a un cinema italiano altrove stanco e ripetitivo – dichiara Adriano Aprà – ormai privo di ambizioni artistiche. In questi film che proponiamo, come in altri che abbiamo proposto e che proporremo, si respira invece innovazione, felicità di dialogare con gli spettatori in maniera diversa, progettualità utopica: segnali concreti che indicano una strada nuova del nostro cinema».

L’ingresso, sottoposto alle norme anti-Covid, è libero fino a esaurimento posti, con registrazione da effettuare presso la portineria a partire da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni.