Raccolta differenziata tramite App, è Pulsano (TA) è il Comune italiano più virtuoso

La prima edizione di Save The Green, il progetto di Domopak Spazzy lanciato a marzo 2021 in collaborazione con l’app Junker, per sensibilizzare gli italiani sull’importanza di fare correttamente la raccolta differenziata e per identificare il Comune più virtuoso in questa buona pratica tramite l’uso dell’app, si è conclusa con successo lo scorso novembre.

I primi dati che emergono dal progetto decretano Pulsano (TA) quale Comune che più si è distinto. Ma non solo, Save The Green evidenzia che tutti gli Italiani, da Nord a Sud, hanno partecipato con interesse all’iniziativa, dimostrando grande attenzione per la sostenibilità del luogo in cui vivono.

I numeri fotografati da Save The Green, infatti, sono chiari ed importanti: in Italia la app, da marzo a novembre 2021, ha registrato circa 4.5 milioni di richieste di informazioni su come differenziare senza errori un prodotto. Il ricorso a Junker avrebbe permesso di gestire correttamente ben 449.521 kg di rifiuti che, invece di finire nel secco residuo, sarebbero stati avviati a riciclo. Considerando che smaltire 1 kg di indifferenziato produce circa 3 kg di CO2 equivalente, è possibile stimare che, grazie anche a questo progetto di sensibilizzazione, in soli 9 mesi siano state evitate ben 1348,5 tonnellate di CO2 equivalente. Per valutarne la portata, è come percorrere 5.618.750 Km in meno con una macchina a benzina di media cilindrata*. L’iniziativa conferma anche la rivincita dei piccoli Comuni, che hanno mostrato un’attenzione per la raccolta differenziata molto più alta rispetto alle città.

A conferma di questo dato, l’individuazione da parte di Save The Green di Pulsano (TA), 11.363 abitanti, quale Comune italiano che più si è impegnato per una raccolta differenziata di qualità. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impegno di tutti gli abitanti pulsanesi che, per smaltire al meglio i rifiuti, hanno utilizzato Junker, app che aiuta i cittadini a differenziare in maniera semplice, veloce e senza errori. Nella sola Pulsano sono state raggiunte 114.631 ricerche tramite app, più di 10 per cittadino. Questo dato corrisponde a una stima di 11.463 kg di rifiuti in meno buttati nell’indifferenziato, corrispondenti a circa 34 tonnellate di CO2 equivalente risparmiata, come 143.287 Km in meno percorsi da un’auto a benzina di media cilindrata. Un risultato che gli ha permesso di scalare la speciale classifica del progetto e aggiudicarsi il contributo di Save The Green di Domopak Spazzy per la riqualificazione di un’area verde, che sarà individuata dal Comune stesso. L’attività di pulizia e ripristino sarà assegnata ad un’associazione o ad una onlus del territorio.

Save The Green è il progetto di Domopak Spazzy, da sempre attenta ai principi di economia circolare. Infatti, utilizza per la realizzazione dei suoi sacchi nettezza plastica riciclata da post-consumo recuperata dalla raccolta differenziata, avvalendosi da più di 20 anni di un processo di riciclo brevettato e certificato. Proprio per sensibilizzare il consumatore su tematiche relative al riciclo e aumentare la buona pratica della raccolta differenziata, Domopak Spazzy ha lanciato lo scorso marzo Save The Green, nato in collaborazione con Junker app. Il progetto, conclusosi lo scorso novembre, ha voluto rendere ancora più accessibile l’utilizzo di Junker grazie ad un QR Code, presente sul packaging dei prodotti Domopak Spazzy, che ha permesso di collegarsi al sito internet di Save The Green da cui scaricare l’App.

Carlo Bertolino, Direttore Marketing e dei progetti CSR di Cuki Cofresco dichiara: “La prima edizione di Save the Green si è conclusa positivamente. L’obbiettivo che ci siamo posti con il lancio del progetto, nato per sensibilizzare a fare meglio la raccolta differenziata e per capire le abitudini verso questa buona pratica è stato raggiunto. A conferma l’ampia partecipazione degli Italiani all’iniziativa che hanno chiesto tantissime informazioni su come riciclare aiutando in questo modo il processo di economia circolare e la sostenibilità nel nostro Paese. A riprova, le quasi 5 milioni di scansioni effettuate con Junker, app che consente tramite la scansione del codice a barre del prodotto di individuare il corretto bidone nel quale riporre il rifiuto”.

“Dalla Puglia al Trentino, passando per il Molise, il Lazio, la Toscana, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte. È davvero un viaggio lungo tutto lo Stivale quello che ci restituiscono i risultati del Progetto Save The Green”, commenta Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app. “Siamo entusiasti ed emozionati per la risposta dei cittadini, che si sono mobilitati in modo inaspettato, facendo segnare numeri di ricerche sulla nostra app senza precedenti, non solo nei Comuni aderenti a Junker – come Pulsano, risultato alla fine il più virtuoso – ma anche in territori non ancora abbonati. Un elemento, quest’ultimo, che mette in luce la domanda da parte degli italiani di soluzioni più efficienti, informative e autenticamente circolari nella gestione dei rifiuti e delle città in generale”

Concorda il sindaco di Pulsano, Francesco Lupoli: “Sono sempre stato convinto che le istituzioni debbano lavorare insieme ai cittadini per raggiungere gli obiettivi e questa ne è la dimostrazione. Senza l’apporto di tutti non avremmo potuto ottenere questo risultato. Il rispetto dell’ambiente passa anche da questi progetti che aiutano a crescere insieme”. L’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Sostenibile, Fabrizio Menza, aggiunge: “Questo risultato è frutto di una scelta fatta per rendere più semplice il passaggio dalla raccolta stradale al porta a porta. Aderire a Junker si è dimostrato, oltre che utile, anche fruttuoso per la nostra collettività, che insieme ha raggiunto questo traguardo, che ci permetterà di riqualificare un’area del nostro Comune”.

Oltre a Pulsano i dieci Comuni più virtuosi in Italia, individuati da Save The Green in base al numero di scansioni per abitante sono: rispettivamente al secondo e terzo gradino del podio i Comuni di Pietrabruna (Liguria, IM) con 442 abitanti e 2721 ricerche, pari a 6.15 a cittadino e Ripalimosani (Molise, CB) 3083 abitanti per 16.979 ricerche per un totale di 5.5 a persona. Dal 4 al 10 posto rispettivamente Dro (TN) Casei Gerola (PV), Casale Marittimo (PI), Testico (SV), Sutri (VT), Pareto e Gavi (AL).