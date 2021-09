Sempre più italiani amano i prodotti tecnologici

Italia, patria degli amanti del tech. Da quando ci svegliamo fino a quando andiamo a letto, ormai i dispositivi tecnologici sono diventati imprescindibili nella nostra quotidianità e non possiamo fare a meno di affidarci a loro per lavorare, rilassarci, leggere. Dagli oggetti hi-tech che rendono le nostre case sempre più smart, a gadget a cui ormai difficilmente rinunciamo, ci sono strumenti che hanno cambiato le nostre abitudini e migliorato le nostre giornate. Una passione, quella per i dispositivi tech, sempre più condivisa dagli italiani. Solo l’anno scorso sono stati oltre 8 milioni e mezzo i prodotti tech e per l’informatica acquistati su eBay, una tendenza confermata dal fatto che nel 2020 il numero di strumenti tech venduti su eBay ha superato del 12% la cifra registrata l’anno precedente.

Ma quali sono quelli più apprezzati nel nostro Paese? Secondo i dati eBay, solo lo scorso anno sono stati acquistati sul marketplace quasi 3.700.000 smartphone, accessori e componenti per telefonini. Stampanti e scanner – complice forse lo smart working “forzato” – si posizionano al secondo posto, con oltre 560.000 pezzi acquistati sul marketplace nel 2020: +51% rispetto al 2019. A seguire impianti Hi-Fi, home audio e accessori TV – oltre 471.000 -, attrezzature per smart home e sorveglianza domestica, oltre 185.000, tablet e eBook, oltre 120.000. Notebook, laptop e computer portatili hanno registrato nel 2020 un aumento su eBay del 55%, con quasi 87.000 articoli acquistati. Incremento anche per smartwatch e accessori, oltre 84.000, e dispositivi audio portatili e cuffie (oltre 80.500). Più di 58.000, inoltre, i televisori acquistati su eBay nel 2020. La Lombardia la regione dove eBay è stato maggiormente scelto per l’acquisto di dispositivi tech: oltre 1.100.000 gli articoli venduti nella regione, seguita da Lazio (oltre 820.000) e Sicilia (oltre 819.000).

Portarsi a casa l’ultima novità tech è ancora più semplice grazie alla promozione che, fino al 26 settembre, permette di usufruire del 5% di sconto per acquistare su eBay smartphone, notebook e TV.

Per maggiori informazioni sulla promozione: https://www.ebay.it/b/promozioni-elettronica/bn_7117781261