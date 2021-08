PerSe Visioni, A Polignano a Mare, 23-24 agosto 2021

L’Associazione di Promozione Sociale Bachi da Setola presenta l’edizione n°14 del Festival PerSe Visioni – Art Factory che si terrà dal 23 al 24 agosto 2021, a Polignano a Mare (Bari).

Anche quest’anno il festival sarà ospitato in due luoghi caratteristici. Il Palazzo San Giuseppe situato nel cuore del suggestivo borgo antico e gli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, museo di arte contemporanea, costruito agli inizi del ‘900 sul lungomare.

Pv14 si aprirà il 23 agosto alle ore 17 presso il Palazzo San Giuseppe (Via Mulini 2) con la restituzione pubblica di “Homo Faber_una storia truciola”, in replica alle ore 18 e alle 19. Homo Faber, progetto della Compagnia Tecnologia Filosofica, arriverà a Polignano dal 17 al 22 agosto nel quadro del programma “Corpi smossi”. Homo Faber è stato presentato in tutta Italia: un cantiere fatto di incontri avvenuti presso varie botteghe d’arte, luoghi dove ancora resistono antichi mestieri. Gli artisti hanno così esplorato il rapporto tra l’homo faber e la sua opera.

L’allestimento del 23 agosto condurrà il pubblico lungo un itinerario performativo tra suono, danza e arti visive. L’itinerario è frutto dell’incontro realizzato nel mese di giugno 2021 a Torino presso lo studio d’arte di Santo Cinalli, scultore del cedro.

Il progetto Homo Faber_una storia truciola è a cura di Francesca Cinalli e Paolo De Santis con Francesca Bovino, Francesca Cinalli, Sara Girardo.

Paesaggi sonori dal vivo: Paolo De Santis

Video d’arte c/o atelier di Santo Cinalli: Giuseppe Saccotelli

Produzione: Tecnologia Filosofica

La prima serata (23 agosto) prevede altri appuntamenti. Alle ore 21 negli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali verrà proiettato il documentario FAME di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano. Il film verte sull’ultimo respiro fatto di imprevedibilità e vandalismo dell’espressione artistica che oggi chiamiamo street art. FAME prende il nome dal festival di street art creato da Angelo Milano che si tenne tra il 2008 e il 2012 a Grottaglie, in Puglia. Questo paese, noto per le ceramiche e l’uva da tavola, divenne il bersaglio del festival e ospitò in quegli anni artisti di caratura mondiale come Blu, Ericailcane, Esci o Conor Harrington. Il film rende testimonianza dell’esperimento artistico-entropico di Angelo mostrandoci come un gesto di protesta diretto contro una comunità può essere normalizzato e assorbito dalla comunità stessa.

Al termine della proiezione si terrà un talk con il regista e creatore del festival Angelo Milano e una video intervista col regista Giacomo Abbruzzese.

Alla fine del dibattito, alle ore 22.30 si esibirà FILOQ in un DJ set esplosivo fatto di elettronica, sonorità jazz e worldwide.

FILOQ: producer, dj ed esploratore sonore, perennemente in viaggio dal porto di Genova al mondo. Ha sviluppato la propria ricerca tra la global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema la musica tradizionale dal mondo e i beat digitali. Il risultato è un taglia e cuci vorticoso. Inoltre FILOQ è dubmaster dell’istituto italiano di Cumbia, producer del collettivo italo/tanzano Uhuru Republic, mente sonora del progetto Magellano con cui ha creato la grande opera di street art genovese “Walk the line”. Produttore artistico di Gnu Quartet, Escobar, Almamegretta, Vinicio Capossela, Young Signorino, Los3altos, Mudimbi, Luvanor FC, Mimosa, Pernazz e altri ancora, remixer e sound designer per immagini, istallazioni e brands.

La disponibilità dei posti è limitata e fino ad esaurimento. Ingresso entro e non oltre le ore 20.45 (superato tale orario, la eventuale prenotazione non sarà più valida e i posti non occupati saranno redistribuiti).

Chiude la manifestazione dei Bachi da Setola il doppio appuntamento della serata di martedì 24 agosto. Negli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, alle ore 21.00, si terrà PV 14 – Short Films Exhibition: la proiezione della selezione dei cortometraggi nazionali e internazionali, scelti dalla regista Alina Marazzi, con la partecipazione di Apulia Film Commission, Milano Film Festival e Click for Festivals.

Infine alle ore 22.15, al termine della proiezione, ci sarà il concerto di musica electro, afro, urban degli Uhuru Republic nella formazione di duo. Un vero e proprio ponte culturale tra Genova e l’Africa che ci regalerà un mix esplosivo di elettronica e musica tradizionale africana.