Milano: una panchina arcobaleno per tutelare i diritti

Purtroppo, gli ultimi dati rilevati da Gay Help Line, il contact center contro omofobia e transfobia, sono preoccupanti. Nell’anno del covid, infatti, sono aumentate le violenze (verbali e fisiche), le minacce e i ricatti subìti dalle persone LGBT, balzando dall’11% al 28%. I casi di mobbing e discriminazione sul lavoro, addirittura, dal 3% al 15%. Pregiudizi e ghettizzazioni che coinvolgono soprattutto i ragazzi più giovani al momento di fare coming out in famiglia. Ben il 36% dei minori ha subìto il rifiuto da parte dei familiari o dei propri coetanei, che ha poi portato a una condizione di isolamento, danneggiando anche il percorso di studi. Il 17% dei minorenni ha persino denunciato la perdita del sostegno economico da parte del proprio nucleo familiare.

Zeta Service è di nuovo protagonista di un’iniziativa sociale, proponendosi come portatrice di equità e rispetto anche al di fuori delle mura aziendali. L’azienda ha dipinto una delle panchine sotto i propri uffici di Milano (in Viale Ortles, 54 A) con i colori della bandiera LGBT per celebrare il mese del Pride e la Week Pride del capoluogo lombardo.

Un modo per dichiarare in modo simbolico ma ben evidente il suo impegno nel contrasto alle discriminazioni e nel raggiungimento di pari diritti civili per tutt*.