L’UE mette al bando la plastica monouso dal 3 luglio

Il 3 luglio 2021 entrerà in vigore il divieto dell’uso della plastica monouso in tutta l’UE: presto bicchieri da asporto usa e getta e altri oggetti monouso faranno parte di un ricordo del passato. Le tazze in porcellana To-Go di Villeroy & Boch sono una valida alternativa alla plastica: sono riutilizzabili infinite volte, sono esteticamente belle e disponibili in varie decorazioni e motivi, inoltre non contengono sostanze tossiche. Il sapore delle bevande rimane intatto e l’aroma si conserva al meglio per gustare il caffè o altre bevande come a casa.

Addio plastica monouso. Proteggiamo l’ambiente e gli oceani

I rifiuti in plastica rappresentano nel complesso il 70% di tutti i rifiuti marini nell’UE.

L’Associazione Plastic Free (nata a luglio 2019 per informare e sensibilizzare i consumatori) ricorda che ‘oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura’. Ancora, secondo l’Associazione Marevivo, solo in Italia si consumano tra i 16 e i 20 milioni di bicchieri al giorno e la dispersione in ambiente è elevatissima (dati 2020).

Il risultato: le tazze scartate con noncuranza inquinano il paesaggio e l’ambiente, finiscono negli oceani e danneggiano gli animali. Quindi è chiaro: la plastica monouso non mancherà, tantomeno all’ambiente. Purtroppo, molte alternative, le versioni in metallo o bambù, ad esempio, non sono del tutto neutre o prive di sostanze nocive. La porcellana, invece, offre numerosi vantaggi: la mug da asporto è lavabile in lavastoviglie e può essere riutilizzata quasi all’infinito. La porcellana è anche priva di sostanze nocive e conserva un sapore assolutamente autentico. Villeroy & Boch utilizza solo porcellana Premium per le sue tazze To Go – dalla tazza al coperchio.

Nuove forme e decorazioni

La gamma To Go comprende ora nuove decorazioni che completano le tazze bianche classiche esistenti e i motivi Indigo, Jade e Rose ispirati alle famose “piastrelle Mettlach”. A queste si aggiungono una nuova tazza con un delicato motivo verde, due versioni con sfumature in verde e rosa e una mug con un motivo in marmo di tendenza – che si abbina a molte collezioni like. by Villeroy & Boch. Un’altra novità: la misura S è una pratica alternativa per chi vuole viaggiare leggero – con una capacità di 290 ml, sufficiente per tutte le bevande.

Mug in porcellana, cannucce di vetro

Il divieto della plastica monouso riguarderà anche un’altra categoria di oggetti, molto usati e dannosi per l’ambiente: parliamo delle cannucce di plastica.

Ancora una volta, Villeroy & Boch propone una valida alternativa: le sue cannucce di vetro possono essere lavate e riutilizzate innumerevoli volte. In diversi colori, sono anche molto belle da vedere, in accompagnamento al proprio drink.