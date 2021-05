Cambio stagione dell’armadio: scopri come farlo al meglio

Dividere i capi in base ai colori, aggiungere degli organizer nei cassetti, appendere le giacche e i cappotti nelle grucce oppure posizionare una mensola aggiuntiva nella parte inferiore dell’armadio possono aiutarti ad individuare facilmente ogni capo mantenendo l’ordine.

Il recente arrivo della primavera ci induce a ordinare le nostre cabine armadio sostituendo i cappotti, le giacche e i maglioni con indumenti più leggeri e traspiranti di lino, di cotone e di seta.

Per evitare che questo processo diventi un grattacapo e farlo in modo pratico, ti offriamo tre consigli basilari per ordinare l’armadio in base ai tessuti, ai colori e agli usi di ciascun capo, mettendo in evidenza la collezione di armadi Fusion di Gamadecor.

Alcuni consigli per organizzare il tuoguardaroba in modo efficiente.

1.Organizza i capi in base ai colori e agli usi

Per guadagnare spazio nel tuo armadio, puoi organizzare i capi in base ai colori o agli usi.

Disponi camicie e abiti dal chiaro allo scuro e crea un ordine visivo. Oltre che organizzato, sarà anche bello da vedere! Se metterli secondo scala cromatica è troppo complesso, faticoso o non fa per te, almeno dividili per blocchi di colore (tutti i bianchi insieme, tutti i blu insieme, ecc). È molto più bello rispetto che avere un capo blu, uno verde, un altro blu, due gialli, uno nero, uno verde ecc..

Altro suggerimento è quello di riporre in fondo all’armadio gli indumenti che usi ogni tanto e nella parte più visibile quelli che indossi ogni giorno. Un’altra idea è di appendere le camice, le giacche e i pantaloni nelle grucce o di inserire degli organizer nei cassetti principali. Lì potrai sistemare i capi più piccoli e tenerli a portata di mano (biancheria intima, cravatte, cinture, calzini o foulard).

Il metodo di MARIE KONDO

Il metodo Konmari di Marie Kondo ha rivoluzionato l’ordine della casa. Tale metodo propone di suddividere i capi in categorie e semplifica ciò che deve essere risposto nell’armadio suggerendo di piegare gli indumenti in verticale (come magliette, i pantaloni e pigiami), appendere le camicie in ordine di tessuto e usando degli organizer per gli accessori più abituali (disponendoli dal più usato al meno usato).

2. Utilizzare la gruccia adatta

Ci sono grucce per tutti i tipi di indumenti.

Ci sono grucce per abiti, altre più adatte alle camicette, altre pensate appositamente per gonne e pantaloni e altre ancora per le cravatte. Scegliere le grucce corrette per ogni indumento ti aiuterà ad organizzare il tuo armadio in modo più efficiente.

3. Guadagna spazio e praticità con l’armadio Fusion

L’azienda Gamadecor di PORCELANOSA Grupo ha progettato una nuova linea di armadi che rispondono ai principi di praticità e ordine.

L’armadio Fusion è disponibile nella versione con ante scorrevoli o con ante a battente in modo tale da consentire all’utente di scegliere l’opzione più adatta al suo caso in funzione dello spazio disponibile e delle esigenze personali.

Le varie finiture disponibili (laminato, laccato opaco, laccato lucido e impiallacciato in legno) conferiscono un effetto cuoio in vari colori cosicché da garantire qualità e notevole eleganza alla stanza.

Realizzati interamente su misura in modo tale da poterli adattare a qualsiasi spazio. Inoltre, anche l’interno è perfettamente configurabile cosicché da poter scegliere la distribuzione più adatta al nostro stile di vita. Non meno importante è la resistenza dei ripiani che compongono l’armadio. Fusion ha i ripiani hanno uno spessore di 25 mm il che ne fa un elemento assolutamente resistente e perfetto per appoggiarvi numerosi capi di abbigliamento.

Con Gamadecor l’ordine diventa arte grazie ad armadi che, oltre alla loro funzione pratica, sono veri e propri elementi decorativi che si inseriscono alla perfezione in ambienti di stile sia tradizionale che moderno. Realizzati con materiali di ottima qualità per ottenere risultati impeccabili dal punto di vista estetico e, nel contempo, durevoli, gli armadi Fusion di Gamadecor propongono soluzioni di design che si adattano alle esigenze e alle dimensioni di progetti abitativi e di grandi catene alberghiere.