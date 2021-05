Eternal City Custom Show e MotoTematica il 2-3-4 luglio a Cinecittà World

Si svolgerà all’aria aperta, tra le spettacolari scenografie di Cinecittà World, la Summer Edition del grande salone dedicato al mondo della motocicletta, Eternal City Custom Show.

Le date della nuova edizione, che convoglierà appassionati e ospiti internazionali da tutto il mondo, sono state fissate – dopo gli avvicendamenti legati alla pandemia – il 2, 3 e 4 luglio.

La manifestazione prevede oltre 200 espositori a tema, tra preparatori e realtà custom, ospitando una numerosa serie di attrattive, demo ride e occasioni di shopping. Tra gli eventi in programma l’animazione di bike show aperti a special di privati e professionisti, l’iniziativa artistica Illegal Air Brush e il contest Eternal Iron per racer e scrambler. Spettacoli, musica e improvvisazioni motociclistiche dal vivo con stuntmen accompagneranno la lunga maratona di tre giorni insieme a grandi testimonial del settore.

Una particolare attenzione, visto anche il contesto cinematografico, verrà data a MotoTematica Motorcycle Film Festival, ospitata all’interno del Movie Theatre di Cinecittà World, che vedrà concorrere opere da tutto il mondo. In tale ambito, le proiezioni filmiche dei sedici finalisti si svolgeranno rispettivamente nei pomeriggi del 2 e 3 luglio. In programma anche uno speciale omaggio all’attore che segnò un’epoca, Steve Mc Queen, peraltro grande appassionato di moto: sarà infatti proiettata l’opera “On Any Sunday”, che ottenne la nomination all’Oscar nel 1972 per il miglior film documentario. Il 4 luglio mattina avrà invece luogo, sul palco del padiglione centrale del grande salone “custom” della capitale, la presentazione dei vincitori e la consegna dei premi per ogni categoria.

L’accessibilità ed ingresso all’Eternal City Custom Show, a MotoTematica e alle attrazioni del parco Cinecittà World avrà un unico biglietto di ingresso valido per l’intera giornata: info su http://www.eternalcitycustomshow.com/#BIGLIETTI)

MotoTematica – Rome Motorcycle Film Festival è una rassegna cinematografica interamente dedicata al mondo della motocicletta. Obiettivo della manifestazione è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate. Le opere presentate non hanno limiti come anno di produzione e possono essere film anche non disponibili online purché abbiano come parte integrante e sostanziale del materiale creativo i motori e le motociclette e siano sottotitolate in lingua italiana. Sono ammessi registi di ogni generazione, compresi i minorenni (con genitori garanti e presenti).