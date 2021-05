Boom interesse online per le biciclette

L’8 Maggio è partito da Torino il 104° Giro d’Italia, una delle manifestazioni sportive più amate e seguite dagli italiani, che unisce regioni e tradizioni, valorizzando le tante bellezze del nostro Paese.

Il ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati dagli italiani e nell’ultimo anno, grazie ai bonus e a causa della necessità di spostarsi in sicurezza, anche in ambito urbano si è tornati ad apprezzare la bicicletta come mezzo di trasporto.

L’interesse online degli italiani verso l’acquisto di una bicicletta è, infatti, quasi triplicato nell’ultimo anno con un aumento del +192,4%secondo i dati dell’ultima ricerca condotta da idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa.

Non solo, secondo un recente sondaggio condotto da idealo, oltre il 40% degli intervistati ha detto di aver cambiato il proprio comportamento da quando è iniziata la pandemia di COVID-19 aumentando l’utilizzo della bicicletta (28,1%) o iniziando ad usare per la prima volta la bicicletta per gli spostamenti (13,8%).

Di seguito alcuni interessanti dati emersi dall’indagine:

quasi il 90% degli intervistati – secondo il sondaggio di idealo – la usa almeno un giorno alla settimana per gli spostamenti preferendola ai mezzi pubblici, al motorino o al taxi

il 73,1% degli intervistati, inoltre, ha risposto di possedere una bicicletta e, tra coloro che hanno mostrato interesse online verso l’acquisto di una bicicletta negli ultimi dodici mesi, le preferenze più alte sono andate verso i modelli elettrici

Nell’ultimo anno, in particolare, l’interesse online per le biciclette da trekking è aumentato del +134,1%, quello per le mountain bike del +127,7% e quello per le bici da corsa del +60,5%

Nell’ultimo anno, se consideriamo la crescita di interesse, a cercare sempre di più online prodotti nelle categorie Bici e Accessori sono state soprattutto le donne e le persone sotto i 25 anni o sopra i 65

A livello territoriale, sempre considerando la crescita di interesse nel corso dell’ultimo anno, le regioni che hanno cercato di più online prodotti delle categorie in esame sono state la Calabria, la Campania, l’Abruzzo, la Basilicata, il Lazio

Per le Bici & Accessori il mese migliore è maggio con un risparmio massimo medio del -37,7%. Nel dettaglio le biciclette conviene acquistarle ad aprile (-45,7%), ma anche maggio è un ottimo mese (-43,7%); gli accessori bici a settembre (-30,6%), l’abbigliamento bici a giugno (-26,1%) e i ricambi bici a maggio (-25,3%).