“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella”

Un anno complicato per tutti quello che volge al termine in uno scenario di generalizzata incertezza e difficoltà.

Anche per AIL Milano, che da oltre 30 anni in occasione del Natale colora la città e tutta la provincia con la tradizionale manifestazione delle Stelle di Natale, l’attuale situazione complica le dinamiche in merito alla possibilità di scendere in piazza, con i suoi oltre 500 volontari, come previsto quest’anno, dal 5 al 8 dicembre.

Ma se è vero che ogni malato ha la sua buona Stella, in un anno difficile come questo, l’Associazione ha deciso di raddoppiare, lanciando una nuova versione della Stella, realizzata interamente di cioccolato e chiamata appunto “Sogni di Cioccolato”, da affiancare alla pianta a cui tutti siamo ormai affezionati.

I prodotti sono già disponibili online al sito www.ailmilano.it e possono essere ordinati anche telefonicamente chiamando l’ufficio di AIL Milano al numero 0276015897.

I proventi delle vendite sosterranno le principali attività di AIL Milano, da sempre in prima linea per l’aiuto ai malati di tumori del sangue, il supporto agli ospedali, il finanziamento alla ricerca e per la formazione nell’ambito dell’onco-ematologia. Tutti interventi che non si sono fermati nonostante l’emergenza sanitaria mondiale e il significativo calo delle donazioni per il 2020, che ha registrato oltre il 50% in meno rispetto all’anno precedente.

Per questo motivo AIL Milano rinnova l’invito, a vecchi e nuovi sostenitori, a dimostrare la propria vicinanza con un gesto di solidarietà come l’acquisto delle Stelle dell’Associazione.

Per informazioni: