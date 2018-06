Torna nel 2018 il Valmontone Outlet Summer Festival

Torna anche quest’anno il Valmontone Outlet Summer Festival, la manifestazione di musica live che animerà durante i mesi estivi il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma. Protagonista assoluta della seconda edizione del Festival che l’anno scorso ha fatto registrare presenze record di visitatori nel village, sarà la musica. E a salire sul palco quest’anno sarà un vero e proprio poker d’assi del panorama musicale italiano e internazionale.

Il primo concerto in programma sarà infatti quello di Noemi che, reduce dal successo sanremese della sua “Non smettere mai di cercarmi” e dal recente sold out all’Auditorium Parco della Musica di Roma, farà tappa con il suo La luna tour a Valmontone outlet il prossimo 14 luglio.

A seguirla sul palco del Valmontone Outlet sarà un’altra regina della musica italiana, Giusy Ferreri che il 20 luglio festeggerà con il Girotondo tour 2018 i dieci anni dal primo successo della sua “Non ti scordar di me”, fresca di un nuovo singolo insieme alla coppia di produttori Takeshi & Kedra già candidato al titolo di tormento dell’estate 2018.

Il 4 agosto grande attesa per una band storica della musica spagnola, molto amata anche in Italia: gli Jarabe De Palo porteranno il loro 50 Palos tour sul palco del festival ripercorrendo i loro successi mondiali, da “La flaca” a “Depende”, oltre a proporre i nuovi singoli tratti dal loro ultimo album.

Un grande evento chiuderà infine il Valmontone Outlet Summer Festival: l’11 agosto il summer tour di Alvaro Soler toccherà Valmontone Outlet per una delle uniche quattro tappe previste in Italia. Occasione unica quindi per ballare e cantare sulle note del nuovo singolo “La cintura”, primo estratto del secondo album “Mar de colores” e già inserito tra i brani più programmati dalle radio con record di ascolti in streaming.

“Grazie a un’attenta programmazione di spettacoli e momenti di intrattenimento anche nel corso dell’anno Valmontone Outlet sta sempre più diventando un punto di riferimento per un pubblico interessato allo shopping, ma non solo, come dimostrano i numeri che hanno visto un incremento di quasi un milione di visitatori nel corso dell’ultimo anno. Per questa seconda edizione del Valmontone Outlet Summer Festival – spiega la direttrice di Valmontone Outlet, Cristina Lo Vullo – abbiamo deciso di puntare sulla musica con un programma ambizioso di quattro appuntamenti con grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale”.

Per accogliere gli artisti un grande palco appositamente progettato per la manifestazione verrà allestito nei pressi della food court, l’area dedicata alla ristorazione all’interno dell’outlet e nelle serate del Festival tutti i negozi resteranno aperti fino alle 24 per dare a tutti i visitatori la possibilità di proseguire lo shopping fino a tarda sera in un’atmosfera fresca e divertente.

Anche quest’anno la manifestazione avrà come media partner Dimensione Suono Roma che animerà con un pre-show musicale tutte le serate di spettacolo.