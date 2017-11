Magellano Special Edition di Francesco Gabbani

Il 23 novembre farà tappa al Valmontone outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos, l’Instore tour di Francesco Gabbani per presentare il suo “Magellano Special Edition” (uscito il 17 novembre) che, oltre all’album originale, contiene un secondo cd live “Sudore, fiato, cuore” registrato durante l’ultimo tour che ha visto l’artista carrarese esibirsi in 44 date tra il mese di giugno e settembre.

Tanti i successi del plurivincitore di Sanremo che vengono riproposti in chiave live in questa nuova edizione: da “Amen” a “Occidentali’s karma”, fino al tormentone estivo “Tra le granite e le granate” alle quali si aggiungono delle vere e proprie chicche come la cover di “Susanna” di Adriano Celentano e l’omaggio a Enzo Jannacci in una personalissima versione di “Vengo anch’io (no tu no)”.

Gabbani incontrerà i suoi fan giovedì 23 novembre a partire dalle 17.30 presso la piazza centrale di Valmontone Outlet. Acquistando il cd in vendita da oggi presso lo store di Unieuro si riceverà il pass per accedere all’area, incontrare l’artista e farsi autografare l’album.

Valmontone outlet, via della Pace snc, Valmontone (RM)

INGRESSO GRATUITO

Il Valmontone Outlet è situato a 40 km da Roma, lungo la direttrice Roma-Napoli, all’interno del Polo Turistico Integrato di Roma-Valmontone, che comprende anche il parco divertimenti Rainbow MagicLand. Con oltre 6,5 milioni di visitatori annui è il Factory Outlet Centre più frequentato d’Italia e ospita 180 negozi su una superficie di oltre 40.000 mq, la prima food court in un outlet italiano con 7 diverse proposte di ristorazione, su 3.000 mq di superficie, e 3.000 posti auto. Aperto 7 giorni su 7, anche domenica e nei giorni festivi, è facilmente raggiungibile in auto dall’Autostrada A1.

